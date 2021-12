Fuoristrada vietato: la legge che fa discutere

Lo scorso primo dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 28 ottobre 2021, che mette in discussione tutto il settore del fuoristrada, preoccupato dalle conseguenze che la nuova legge potrebbe portare. Il tema centrale della disposizione è la viabilità sulle strade sterrate.

In particolare infatti il decreto parla di “disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale”. Il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli, ha firmato il decreto insieme al Ministro della Cultura Dario Franceschini e al Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani.

Il testo cita le seguenti parole: “Indipendentemente dal titolo di proprietà, la viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse come definite al successivo art. 3 sono vietate al transito ordinario”. Questo significa che, una volta in vigore la nuova legge, questa tipologia di percorsi non saranno più soggetti alla normale circolazione di mezzi che non rientrano nella tabella in allegato al decreto, e quindi bici, quad (che cosa sono), moto e 4x4, visto che ci si riferisce solo a mezzi di lavoro che servono per ripristino e mantenimento di questa tipologia di strade.

Chiariamo la questione e arriviamo quindi al punto: che cosa succederà se il decreto del 28 ottobre 2021 verrà applicato? Nel caso in cui diventerà legge, e la data ultima per la decisione è domani, giovedì 16 dicembre, allora tutto il settore dell’offroad subirà un grande cambiamento, per questo è importante aspettare e capire che cosa succederà nelle prossime ore. Quello che sappiamo è che la Federazione Motociclistica Italiana e alcune associazioni stanno già lavorando per comprendere la situazione al meglio e riuscire a trovare la miglior soluzione per tutti.

Chiaramente gli appassionati di offroad hanno già iniziato a farsi sentire, la comunità di conducenti fuoristrada non è d’accordo con questo nuovo decreto, che di fatto andrà a proibire la circolazione a moto, auto e mezzi offroad sulle strade a fondo naturale di larghezza minore di 2,5 metri; un limite troppo grande per tutti gli amanti dei percorsi fuoristrada. È già attiva infatti, proprio per questo motivo, una petizione online che al momento ha ricevuto un grandioso consenso.