Schumacher, all’asta la Ferrari F2002 della vittoria mondiale

La Ferrari F2002, la monoposto di Formula 1 con cui Michael Schumacher vinse il suo quinto campionato del mondo, sarà venduta all'asta.



L’asta, organizzata da RM Sotheby’s, si terrà il 30 novembre 2019 ad Abu Dhabi, nel weekend del gran premio. Parte del ricavato andrà alla fondazione benefica Keep Fighting Never Give Up, istituita dalla famiglia del pilota tedesco; l’organizzazione assiste progetti nel campo della cultura, istruzione, scienza e sanità.