Salone di Ginevra, ecco gli pneumatici del futuro

Aero è lo pneumatico del futuro, presentato all’del Salone di Ginevra per essere utilizzato a partire dalsulleUn progetto realizzato dache da ruota su strada si trasforma in un’elica per volare in cielo. Si tratta di uno pneumatico concept due-in-uno, pensato per le vetture volanti e a guida autonoma del futuro. Come dichiarato dalla Casa stessa, per più di 120 anni Goodyear ha realizzatocollaborando con differenti realtà. Oggi la grande novità è pensare a veicoli che viaggiano in cielo, per questo anche immaginare una ruota che diventi un’elica è stata una grande e positiva sfida.