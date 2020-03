Ritrovamento inaspettato in un fienile, Lamborghini Miura del ’71

All'interno di un fienile in Germania è stata ritrovata una Lamborghini Miura P400 S del 1971. Una scoperta sensazionale, visto che il bolide in questione, seppur impolverato, è apparso in ottime condizioni. Il modello si presenta nella sua colorazione gialla originale, così come sono originali anche le componenti meccaniche e quelle estetiche.