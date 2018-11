Quali sono le 10 auto di alta gamma più richieste in Italia

Analizziamo lepiù richieste in Italia, i dieci modelli premium della top ten che gli italiani preferiscono secondo quanto dichiarato dalla ricerca effettuata dall’ Osservatorio DriveK . La classifica è stata stilata in base alleche gli italiani hanno fatto da gennaio a ottobre 2018. La stessa mette in evidenza quanto isiano i modelli preferiti del segmento premium, il 69.5% del totale, e anche i, nonostante i blocchi alla circolazione. Le coupé sono solo il 9.1%, le berline tre volumi il 5.4% e le station wagon il 4.7%. Ben il 67.3% della popolazione che acquista auto di lusso preferisce la propulsione diesel. Il numero più alto di richieste arriva, ma è in una regione autonoma a statuto speciale, il Trentino-Alto Adige, la più alta percentuale di persone che desiderano un'auto premium. Lombardia, Liguria, Calabria ed Emilia-Romagna completano la classifica delle prime cinque regioni che aspirano ad acquistare un'auto premium.