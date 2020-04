Crolla il prezzo del petrolio, ma non quello della benzina

Quotidiano Energia oggi ci dà testimonianza di come, nonostante il prezzo del petrolio sia effettivamente crollato, purtroppo quello della benzina continua a essere stabile su tutta la rete italiana, senza alcun calo. In modalità self il prezzo medio nazionale è 1,423 euro al litro, con i diversi marchi compresi tra 1,413 e 1,441 euro/litro. Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,313 euro al litro, con le compagnie posizionate tra 1,308 e 1,330 euro al litro. Al servito il prezzo medio praticato per la verde è 1,578 euro al litro, per il diesel la media è di 1,470 euro al litro, il Gpl va da 0,592 a 0,611 (logo escluso, con prezzi più bassi in tutte le categorie).