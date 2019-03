Le novità auto e moto della settimana dal 18 al 24 marzo 2019

Il Salone di Ginevra è appena terminato e alcuni dei modelli più attesi sono già stati messi sul mercato. Complice l'attenzione mediatica ai emi legati all'ambiente, anche il mondo dei motori questa settimana si è concentrato sulle auto ecologiche: elettriche, ibride e ad idrogeno. Il marchio Fiat è stato tra i protagonisti con la 500 elettrica, ma ha anche suscitato interesse per le vicende societarie del gruppo. Infine, gli automobilisti iniziano a segnare in agenda le date e le scadenze di revisione e cambio gomme. Per analizzare nel dettaglio le news della settimana, scorri le foto della gallery.