Aumento prezzo del diesel: probabile ritocco delle accise

Si prospettano tempi duri per le automobili diesel. All’orizzonte si profila l’arrivo di un aumento delle accise e del prezzo del gasolio con la Legge di Bilancio 2020. Potrebbe succedere il prossimo anno, per finanziare il super ammortamento per le auto con emissioni di anidride carbonica fino a 60 g/km.



Il ritocco all’insù delle accise sul gasolio arriverà se saranno approvate due proposte di emendamento previste nel disegno di legge di bilancio del 2020. L’ipotesi è quella di introdurre un nuovo super ammortamento del 30% per tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, insieme agli esercenti arti e professioni che a partire dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2020, acquisteranno vetture elettriche e ibride plug-in ad uso esclusivamente strumentale, con emissioni di CO2 fino a 60 g/km.