97 esemplari di Alfa Romeo Stelvio alla Guardia Civil spagnola

Alfa Romeo Stelvio, il suv del Biscione che tutti conosciamo, tanto amato dalla clientela italiana e non solo, di grande successo internazionale, è pronto a svolgere un altro ruolo importante. Quello che sta per succedere infatti è che ben 97 esemplari di questa vettura eccezionali sono stati scelti per essere l'auto ufficiale a disposizione della Guardia Civil de Trafico in Spagna. Vediamo quindi queste nuove Alfa Romeo Stelvio nella loro nuova veste, con la divisa delle Forze dell'Ordine spagnole, pronte a "lavorare" sulle strade del Paese.