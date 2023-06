Più di mille Fiat Panda al più grande raduno al mondo

Panda a Pandino, il più grande evento delle iconiche Fiat Panda provenienti da tutta Europa. Un vero e proprio gioco di parole che arriva dai social e che è diventato il più grande raduno al mondo di Fiat Panda. A Pandino, in provincia di Cremona, dopo l'edizione di grandissimo successo del 2022, . Occasione durante la quale, come avevamo anticipato, è anche stata presentata in anteprima laprodotta in solo 1.983 esemplari, come l’anno di nascita del piccolo fuoristrada di successo.