L’autovelox infallibile: funziona al buio e multa più veicoli

Il nuovo terrore per gli automobilisti si chiama, Autovelox 106 e rappresenta l'ultima evoluzione nel controllo del traffico. Prodotto alla Sodi Scientifica (leader in questo settore da molti anni), il nuovo sensore beneficia della nuova tecnologia di misurazione del tempo di volo TOF (time of flight), con esatta rilevazione della posizione del veicolo. Grazie alla funzione multi-tasking e alla nuova tecnologia "Photo-burst", lo strumento è in grado di rilevare più veicoli in eccesso di velocità, anche in sequenza.