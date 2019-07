Nuova norma in arrivo nel Codice della Strada: a breve sarà infatti proibito fumare in macchina in presenza di minori o donne in gravidanza. La norma è inserita nella bozza del Decreto Legislativo del Ministero della Salute, decreto che recepisce la direttiva dell'Unione Europea sul tabacco. Il decreto dovrebbe essere approvato dal Consiglio dei Ministri entro la metà di settembre.