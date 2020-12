Formula 1: l’incidente di Grosjean. Foto

Davvero impressionanti le immagini che mostrano l’incidente di cui è stato protagonista Roman Grosjean che è rimasto vivo per miracolo. La sua monoposto si è spezzata in due avvolta in una palla di fuoco.



L'auto ha preso fuoco immediatemente dopo l'impatto, due le possibili cause dell'incendio: la rottura del serbatoio, forse causata da un palo del guard rail oppure un innesco causato dalla batteria