Formula 1 in TV: dove vedere il GP del Portogallo

La stagione del Mondale di Formula 1 2020 continua e questo week end sarà la volta del Portogallo, le monoposto più veloci e potenti del mondo correranno nuovamente in questo Paese dopo 24 anni, l’ultima gara si disputò infatti nel 1996.

All’epoca il vincitore della giornata fu Jacques Villeneuve, davanti al compagno di squadra Damon Hill, che a fine campionato conquistò il titolo di Campione del Mondo. I piloti all’epoca correvano per la Williams, che si aggiudicò gli ultimi due titoli del suo palmares in F1. Il GP del Portogallo anni fa si svolgeva all’Estoril, oggi invece la protagonista portoghese della Formula 1 2020 è la pista di Portimao.

Circuito di 4 km e mezzo, presenta 15 curve, la maggior parte a destra, a cui si aggiunge anche un lungo rettilineo. Per quanto riguarda il pubblico, potranno assistere ala gara circa 30.000 persone al giorno, più di quelle che potranno essere presenti il week end dopo, che vedrà i piloti impegnati in Italia, per il Gran Premio dell’Emilia-Romagna, nella famosissima pista di Imola.

Lewis Hamilton, lo ricordiamo, ha eguagliato il record del nostro mitico Michael Schumacher al Nurburgring. Ora è pronto a staccare il Kaiser al Portimao e lottare per il titolo mondiale. Nel caso dovesse vincere Hamilton, raggiungerebbe anche la soglia di titoli vinti da Shumi.

Come ogni week end, sarà possibile assistere alla grande sfida tra i piloti per il Mondiale di Formula 1 2020 in TV. Quello che accadrà a Portimao infatti sarà visibile sia su Sky, che trasmetterà le prove libere, le qualifiche e la gara in diretta, sia su TV8, che invece manderà qualifiche e gara in differita sul Digitale Terrestre. Anche sul nostro portale Virgilio Sport sarà possibile seguire la diretta testuale della gara, come ogni domenica di Campionato.

Di seguito la programmazione di Sky in diretta

Venerdì 23 ottobre

Ore 12:00 – 13:30 – Prove libere 1

Ore 16:00 – 17:30 – Prove libere 2

Sabato 24 ottobre

Ore 12:00 – 13:00 – Prove libere 3

Ore 15:00 – 16:00 – Qualifiche

Domenica 25 ottobre

Gara: 14:10

Di seguito la programmazione su TV8 per seguire la Formula 1 in differita

Sabato 24 ottobre

Ore 18:30 – 19:30 – Qualifiche

Domenica 25 ottobre

Ore 18:10 – Gara

Attendiamo il grande ritorno dei piloti in Portogallo, inizieranno a girare oggi, dopo 26 anni di assenza dal Paese, sul circuito di Portimao.