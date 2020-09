Formula 1 in TV: dove vedere il GP di Monza

editato in: da

È in arrivo uno degli appuntamenti più attesi da tutti gli amanti della Formula 1, la gara delle monoposto in quello che viene chiamato “il tempio della velocità italiano”. Ebbene sì, il prossimo week end il GP si svolgerà a Monza.

Purtroppo non ci sarà il pubblico a sostenere i piloti, a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Oltretutto sarà un GP un po’ sottotono, visto che la Ferrari purtroppo arriva a correre “in casa” abbastanza frastornata e non di certo entusiasta, dopo gli ultimi risultati ottenuti. Lo scorso anno il Cavallino Rampante con Leclerc ha corso un GP fantastico, vinto dopo una guerra accanita ruota a ruota con la Mercedes di Hamilton. Oggi la situazione è praticamente opposta, l’assoluto favorito numero 1 alla vittoria è infatti il rivale inglese.

Il GP d’Italia 2020 di Formula 1 a Monza, che precede quello del Mugello e di Imola, si potrà vedere come sempre in TV e questo week end sarà in diretta sia su Sky che su TV8, che solitamente proietta prove e gare in differita.

L’Autodromo di Monza è il circuito più veloce in cui corrono le monoposto di F1 oggi, questo è il motivo per cui viene chiamato “tempio della velocità”. Le vetture sfrecciano sfiorando i 360 km/h grazie agli assetti molto scarichi, il tracciato è di 5,793 km e presenta i conosciutissimi lunghi rettilinei, dove infatti si superano i 350 km/h. Il Gp d’Italia a Monza si svolge sulla distanza di 53 giri.

Di seguito la programmazione di SKY Sport F1 in diretta

Venerdì 4 settembre

ore 9.35-10.20: F3, Prove libere 1

ore 11.00-12.30: F1, Prove libere 1

ore 12.55-13.40: F2, Prove libere

ore 14.05-14.35: F3, Qualifiche

ore 15.00-16.30: F1, Prove libere 2

ore 17.00-17.30: F2, Qualifiche

Sabato 5 settembre

ore 10.25-11.05: F3, Gara 1

ore 12.00-13.00: F1, Prove libere 3

ore 15.00: F1, Qualifiche

ore 16.45-17.45: F2, Gara 1

Domenica 6 settembre

ore 9.45-10.25: F3, Gara 2

ore 11.10-11.55: F2, Gara 2

ore 15.10: F1, Gara

La programmazione di TV8 in diretta

Sabato 5 settembre

ore 15.00: F1, Qualifiche

Domenica 6 settembre

ore 15.10: F1, Gara

Questa è la programmazione delle di qualifiche e gare per il prossimo fine settimana, da domani, venerdì 4 settembre, a domenica 6 settembre. Per questo week end sarà possibile vedere tutto in diretta, sia su Sky che su TV8, che solitamente trasmette in differita.