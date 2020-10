Formula 1 in TV: dove vedere il GP di Imola

editato in: da

Il grande ritorno del Mondiale di Formula 1 a Imola, dopo ben 14 anni di assenza dal circuito italiano. L’ultimo GP si è svolto nel lontano 2006, con un fantastico Michael Schumacher trionfante proprio nell’ultimo Gran Premio di San Marino.

Ma il calendario di quest’anno è completamente nuovo e finalmente, in un 2020 così particolare e anche drammatico a causa del Coronavirus che sta mettendo nuovamente in ginocchio la nazione, le monoposto di Formula 1 possono tornare a correre sullo storico circuito dedicato a Enzo e Dino Ferrari, personalità iconiche per la storia dell’automobilismo italiano.

Sarà fortissima l’emozione del ritorno in Emila Romagna questo week end, la attendevamo da tanto e finalmente è arrivato il momento della gara a Imola. Il campionato è ormai saldamente nelle mani del grandioso Hamilton, che giusto lo scorso week end, in occasione del GP del Portogallo, ha superato il record assoluto di Schumi, arrivando ad un totale di 92 vittorie (contro le 91 del tedesco, colpito nel 2013 da un terribile incidente sulle piste da sci).

Questo fine settimana sarà un pelo diverso dal solito, sono state eliminate infatti due sessioni di prove libere e quindi si svolgerà la prima tappa del Mondiale di F1 2020 concentrata in soli due giorni. Il programma del GP dell’Emilia Romagna è quindi soft rispetto al solito. Si parte domani (sabato 31 ottobre) con le prove libere al mattino e si continua con le qualifiche nel pomeriggio. La gara di domenica 1 novembre inizierà alle 13.10.

Come sempre, tutto il week end di Formula sarà trasmesso in diretta da Sky Sport F1, canale 207 di Sky e in streaming su Sky Go, e in chiaro su TV8.

Di seguito la programmazione di Sky in diretta

Sabato 31 ottobre

Ore 10-11.30: Prove Libere 1

Ore 14.00-15.00: Qualifiche

Domenica 1 novembre

Ore 13.10: Gara

Di seguito la programmazione su TV8 per seguire la Formula 1, anche qui in diretta

Sabato 31 ottobre

Ore 14.00-15.00: Qualifiche

Domenica 1 novembre

Ore 13:10: Gara

Il circuito di Imola è uno dei più famosi in Italia, che ha visto la prima gara di F1 nel 1979. Il GP di San Marino si è svolto su questa pista dal 1981 al 2006 (ultimo anno, con la vittoria di Michael Schumacher su Fernando Alonso). Imola è famosa anche per un tristissimo episodio, nel 1994 infatti su questo tracciato ha perso la vita il grandioso pilota Ayrton Senna, lasciando un vuoto tremendo in tutto il mondo dello sport e non solo.

Potrete seguire la gara in diretta testuale anche sul nostro canale Virgilio Sport.