Formula 1, si corre il Gp di Australia: a che ora puntare la sveglia

Fonte: foto getty images

La Formula 1 torna il prossimo week-end (1-2 aprile 2023) in Australia. Si corre a Melbourne sul circuito di Albert Park dove riparte la caccia alle Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez che hanno dominato l’inizio di stagione con due vittorie ciascuno. Al momento non si intravede chi possa solo impensierire le due Red Bull. L’anno scorso la Ferrari vinse con Charles Leclerc sul circuito australiano ma l’inizio di questa stagione sembra in salita per la monoposto di Maranello.

Orario della gara di domenica

Il GP d’Australia, con il suo fuso orario, non sorride all’Italia con sessioni di prove libere nel cuore della notte e qualifiche e gara alle prime luci del mattino. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Formula 1 e in streaming su Now Tv (ORE 7), mentre su TV8 verrà trasmessa in differita (ORE 15).

Il programma e gli orari del Gp di Australia

Venerdì 31 marzo

Ore 03.30: FP1 GP Australia

Ore 07.00: FP2 GP GP Australia

Sabato 1 aprile

Ore 03.30: FP3 GP Australia

Ore 07.00: Qualifiche GP Australia

Domenica 2 aprile

Ore 07.00: GP Australia