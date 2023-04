Formula 1, si corre a Baku: cambiano gli orari in TV

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Getty Images Formula 1, GP di Baku: come vedere la gara in TV

Grande ritorno per la Formula 1, dopo una lunga pausa, e stavolta assisteremo a un format del tutto nuovo. In effetti, per i week end di Gran Premio – a partire da questo di Baku – quarta tappa stagionale del campionato, è stata modificato la programmazione classica.

Si procederà con una singola sessione di prove libere di venerdì mattina, seguite immediatamente dalle qualifiche per la gara della domenica. Ci sarà poi nuovamente l’ulteriore sessione di qualifiche, ma di sabato, riservata alla sola sprint race, e la stessa gara veloce nel pomeriggio.

La domenica non cambia nulla: si terrà come sempre il Gran Premio, come tradizione vuole. Oggi abbiamo Max Verstappen primo in classifica con la Red Bull Racing, il compagno di team Sergio Perez sembra essere il “peggior rivale” per il momento.

Come seguire l’evento

Come di consueto, sarà possibile seguire il GP in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara. E non è tutto: per chi non fosse possibile, l’evento è disponibile anche in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

Gli orari della diretta

Venerdì 28 aprile

ore 11.30 – 12.30: Prove libere 1

ore 15.00 – 16.00: Qualifiche

Sabato 29 aprile

ore 11.30 – 12.00: Qualifiche Sprint

ore 15.30: Gara Sprint

Domenica 30 aprile

ore 13.00: Gara

Gli orari in differita su TV8

Venerdì 28 aprile

ore 22.00: Qualifiche

Sabato 29 aprile

ore 18.45: Gara Sprint

Domenica 30 aprile

ore 18.00: Gara

Com’è fatto il circuito di Baku, in Azerbaijan

Il circuito di Baku dove si terrà domenica la gara di Formula 1 è stato disegnato dall’architetto tedesco Hermann Tilke tra le strade della capitale dell’Azerbaijan. Possiamo dire che la prima gara sul Baku Street Circuit si è svolta nel 2016, per il Gran Premio d’Europa di quella stagione.

Detiene un primato importantissimo: quello di Baku è infatti il circuito stradale più lungo in tutto il mondo, misura ben 6,003 km, oltre a essere anche il più veloce come punta velocistica, visto che sul rettilineo di quasi 2 km si è toccata la punta massima di 366,1 km/h (Valtteri Bottas, anno 2016 con la Williams), anche se in realtà i dati telemetrici parlano addirittura del raggiungimento della velocità massima di 378 kmh.

Il record in gara è detenuto oggi da Charles Leclerc, che nel 2019 ha realizzato il giro più veloce con la sua Ferrari, con un tempo eccezionale di 1’43”009. Sempre nello stesso anno è stato invece Valtteri Bottas, con la Mercedes, ha compiere il giro più veloce in assoluto, con un tempo di 1’40”495.

E allora è tutto pronto per seguire prove, qualifiche e gara del Mondiale di Formula 1 in Azerbaijan. Per quanto riguarda le previsioni meteo, sembra che il week end non sarà interessato da maltempo e pioggia, sono infatti previste temperature miti e tempo sereno/variabile. Il vento, fattore determinante nelle gare, soprattutto se troppo forte, potrebbe disturbare venerdì e domenica. Ma al momento non abbiamo molti dettagli, che saranno resi noti nei prossimi giorni. Intanto attendiamo di vedere come si comporteranno i piloti nelle prove libere, nelle qualifiche e della sprint race, prima di entrare nel vivo della gara.