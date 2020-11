Formula 1, l’orario in TV del GP della Turchia

editato in: da

Sono passati ben 9 anni dall’ultima volta che abbiamo visto correre le monoposto di Formula 1 in pista a Istanbul. Questo fine settimana le vedremo tornare di nuovo in Turchia, i piloti sono pronti per correre il 14esimo appuntamento di questa movimentata stagione 2020.

Per molti piloti questo week end segnerà il debutto assoluto sulla pista turca. In effetti, gli unici protagonisti del campionato auto più famoso del mondo che hanno già corso un GP qui oggi sono soltanto Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen. Tra l’altro, tutti e tre i piloti hanno segnato una vittoria nel GP di Turchia (il finlandese nel 2005, il britannico nel 2010 e il tedesco nel 2011).

Torniamo però a questo week end, i piloti disputeranno appunto la loro 14esima gara del Campionato a Istanbul, la prima sessione di prove libere del GP di Turchia è prevista per oggi (iniziata alle ore 9), la gara invece sarà come sempre di domenica, questa volta alle 11.10 (ora italiana). Come sempre sarà possibile vedere il Gran Premio sia in diretta TV che in differita.

Per quanto riguarda questo fine settimana di GP della Turchia in TV, le prove libere, le qualifiche e la gara saranno trasmesse su Sky Sport F1 HD (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming sull’app SkyGo o per gli abbonati NowTv. Mentre qualifiche e gara saranno visibili in differita anche in chiaro su TV8.

Di seguito la programmazione su TV8 per seguire la Formula 1 in differita

Come ogni domenica, oltre alle programmazioni TV, ogni utente interessato potrà seguire anche la nostra diretta testuale della gara su Virgilio Sport.