Formula 1: orario diretta in TV del GP di Spagna

Fonte: Getty Images Formula 1, GP di Spagna: programmazione in TV, come seguire prove qualifiche e gare

Inizia un nuovo fine settimana a tutto gas, le monoposto di Formula 1 sono pronte a sfidarsi fino all’ultimo giro sul circuito spagnolo, da oggi gli appuntamenti legati al motorsport. Prove, qualifiche, gare e interviste: sarà possibile seguire la Formula 1 su Sky, TV8 e in streaming su NOW per tutto il questo lungo week end di ponte.

Oggi la conferenza stampa dei piloti, alle 14.30, è tutto pronto. Domenica la gara sarà in esclusiva live dalle 15, con i soliti approfondimenti di pre e post gara. Si corre sul noto circuito del Montmeló, in pista ci saranno anche la Formula 2 e la Formula 3.

Programmazione in TV

Da oggi, giovedì 1 giugno, inizia il clima pre-gara: si parte con la conferenza stampa piloti e il Paddock Lice Pit Walk, a seguire domani prove libere, qualifiche e Paddock Live, per poi entrare nel vivo sabato e domenica. Se non vuoi perderti nemmeno un appuntamento con la Formula 1, allora clicca qui per abbonarti NowTV: è facile e per tutti.

Le dirette su Sky del GP di Spagna

Giovedì 1 giugno

ore 14.30: conferenza stampa piloti

ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 2 giugno

ore 9.50: F3 – prove libere 1

ore 11: F2 – prove libere 1

ore 13.15: Paddock Live

ore 13.30: F1 – prove libere 1

ore 14.30: Paddock Live

ore 14.55: qualifiche F3

ore 15.50: F2 – qualifiche

ore 16.45: Paddock Live

ore 17: F1 – prove libere 2

ore 18: Paddock Live

ore 18.30: Paddock Live Show

ore 19: conferenza stampa Team Principal

Sabato 3 giugno

ore 10.25: F3 – sprint race

ore 12.15: Paddock Live

ore 12.30: F1 – prove libere 3

ore 13.30: Paddock Live

ore 14.10: F2 – sprint race

ore 15.30: Paddock Live

ore 16: F1 – qualifiche

ore 17.15: Paddock Live

ore 17.45: Paddock Live Show

Domenica 4 giugno

ore 9.50: F3 – Formula Race

ore 11.20: F2 – Formula Race

ore 13.30: Paddock Live

ore 15: F1 gara

ore 17: Paddock Live

ore 17.30: Paddock Live

ore 19: Race Anatomy

Qualifiche e gare in differita su TV8

Sabato 3 giugno

ore 15.30: Paddock Pre Qualifiche

ore 16: Qualifiche

ore 17.15: Paddock Post Qualifiche

Domenica 4 giugno

ore 13.30: Paddock Pre Gara

ore 15: Gara

ore 17: Paddock Post Gara

ore 17:30 Paddock Live

Il tracciato

La pista del GP di Spagna dista 20 chilometri a nord-est di Barcellona, è stata inaugurata in occasione dei Giochi del 1992 e dal 1991 si corre il GP di Formula 1. I piloti affrontano un totale di 16 curve; quella di Montmelò è una delle piste più conosciute, ma non deve comunque essere sottovalutata, soprattutto viste le previsioni – che al momento non escludono del tutto la pioggia – e delle recenti modifiche.

Le previsioni di gara

Un fine settimana intenso quello del GP di Spagna per la Formula 1. Iniziamo da Ferrari, che arriva a Barcellona con un ottimo pacchetto di aggiornamenti: il team ha un grande obiettivo, rendere la SF-23 più veloce ma anche più facile da mettere a punto e da guidare. Il GP di Monaco non è andato come si sperava, i piloti sono arrivati a Monte Carlo sperando di uscirne da protagonisti, ma così non è stato. Barcellona è decisiva: o la tendenza si inverte ora in Spagna, o raddrizzare la stagione sarà praticamente impossibile.

Non cambia molto in casa Mercedes, abbiamo già visto il pacchetto di aggiornamenti alla monoposto lo scorso weekend ma a Montmeló ci aspettiamo il meglio. Il circuito è stato importantissimo per la carriera di Verstappen e Alonso, lo spagnolo ha ottenuto proprio qui il suo ultimo successo 10 anni fa. Siamo pronti per restare con il naso attaccato alla TV e goderci questo fine settimana di Formula 1.