F1, si corre a Silverstone: orari in tv del Gp di Gran Bretagna

A una settimana di distanza dal Gran Premio d’Austria che ha visto la Ferrari tornare sul podio con Leclerc, i motori si scaldano per un nuovo week end di Formula 1: si corre ancora, stavolta in Gran Bretagna.

Sul circuito di Silverstone, infatti, è in programma il decimo appuntamento del Campionato Mondiale 2023 di Formula 1. La monoposto da battere sarà ancora una volta la Red Bull di Max Verstappen, ma occhio alle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell che giocano in casa, alle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz e all’Aston Martin dell’intramontabile Fernando Alonso.

La programmazione in tv

Il programma del lungo fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna inizia a partire da giovedì 6 luglio, con la consueta conferenza stampa dei piloti, sempre molto attesa. Il giorno successivo si scende in pista per le prove libere. Il sabato è dedicato alle qualifiche ufficiali che sanciranno la griglia di partenza di domenica, il giorno della gara sul circuito britannico di Silverstone. Se non vuoi perderti nemmeno un appuntamento con la Formula 1, allora clicca qui per abbonarti NowTV: è facile e per tutti.

Le dirette del GP di Gran Bretagna su Sky

Giovedì 6 luglio

ore 14.30: Conferenza stampa piloti

ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 7 luglio

ore 9.40: F3 prove libere

ore 11.00: F2 prove libere

ore 13.15: F1 prove libere 1

ore 14.30: Paddock Live

ore 15.05: F3 qualifiche

ore 16.00: F2 qualifiche

ore 16.45: Paddock Live

ore 17.00: F1 prove libere 2

ore 18.00: Paddock Live

ore 19.30: Paddock Live Show

Sabato 8 luglio

ore 10.15: F3 Sprint Race

ore 12.15: F1 prove libere 2

ore 13.30: Paddock Live

ore 14.10: F2 Sprint Race

ore 15.15: Paddock Live

ore 16.00: F1 qualifiche

ore 17.00: Paddock Live

ore 18.30: Paddock Live Show

Domenica 9 luglio

ore 09.15: F3 Feature Race

ore 10.50: F2 Feature Race

ore 14.30: Paddock Live pre gara

ore 16.00: Gara F1

ore 18.00: Paddock Live post gara

Qualifiche e gare in differita su TV8

Sabato 8 luglio

ore 19.15: F1 qualifiche

ore 21.00: Paddock post qualifiche

Domenica 9 luglio

ore 17.30: Paddock pre gara

ore 19.00: Gara F1

ore 21.00: Paddock post gara

Il circuito di Silverstone

A Silverstone, circuito situato nella contea di Northamptonshire in Inghilterra, si respira la storia della Formula 1: sul tracciato inglese, infatti, si è svolta la prima gara del Campionato del mondo di F1, il 13 maggio del 1950. Il giro record della pista appartiene a Max Verstappen che durante la gara del 2020, alla guida della Red Bull RB 16 ha fermato il cronometro sul tempo di 1’27″097.

Le previsioni di gara

Con il Gp di Gran Bretagna riparte la caccia a Max Verstappen: il due volte campione del mondo è stabilmente in testa alla classifica piloti ed è reduce dall’ennesimo successo, quello ottenuto una settima fa in Austria.

Ci sono tanti piloti pronti a dare battaglia, a cominciare da Charles Leclerc che è tornato sul podio a Spielberg e spera di ripetersi anche a Silverstone, confermando il lavoro svolto da tutto il team di Maranello per rendere più competitiva la Ferrari SF-23. Si aggrappa ai precedenti l’altro ferrarista Carlos Sainz che a Silverstone ha vinto l’anno scorso, precedendo al traguardo la Red Bull di Sergio Perez e la Mercedes di Lewis Hamilton.