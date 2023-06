F1, GP Austria: orari di gara, sprint race e qualifiche in TV

Fonte: ANSA F1, dove vedere il GP d'Austria in diretta TV.

Si scaldano i motori per un nuovo fine settimana all’insegna della Formula 1: le scuderie si spostano a Spielberg per il Gran Premio d’Austria, l’appuntamento numero 9 del Campionato del Mondo 2023. Le prove, le qualifiche, l’attesissima sprint race, le gare e le interviste: sarà possibile seguire la Formula 1 su Sky, TV8 e in streaming su NOW per tutto il week end.

I piloti si affronteranno sulle curve del Red Bull Ring, tracciato insidioso che può regalare tante emozioni. Il pubblico austriaco è pronto a sostenere la scuderia di casa, la Red Bull, che sta dominando questa stagione e si presenta ancora una volta come la squadra da battere.

La programmazione in TV

La marcia di avvicinamento al Gran Premio d’Austria, il nono appuntamento del Campionato del mondo di Formula 1 2023, inizia a partire da oggi, giovedì 29 giugno, con la consueta conferenza stampa dei piloti e il Paddock Live Pit Walk. A seguire, domani è il giorno di prove libere, Paddock Live e qualifiche ufficiali. Sabato, andrà in scena la Sprint Race sul Red Bull Ring di Spielberg e domenica la Gara. Se non vuoi perderti nemmeno un appuntamento con la Formula 1, allora clicca qui per abbonarti NowTV: è facile e per tutti.

Le dirette del GP d’Austria su Sky

Giovedì 29 giugno

ore 14.30: Conferenza stampa piloti

ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 30 giugno

ore 9.55: F3 prove libere

ore 11.05: F2 prove libere

ore 13.15: Paddock Live

ore 13.30: F1 prove libere

ore 14.30: Paddock Live

ore 15.00: F3 qualifiche

ore 15.55: F2 qualifiche

ore 16.30: Paddock Live

ore 17.00: F1 qualifiche

ore 19.20: Paddock Live Show

Sabato 1 luglio

ore 10.00: F3 gara sprint

ore 11.15: Paddock Live

ore 12.00: F1 sprint shootout

ore 13.00: Paddock Live

ore 13.45: F2 gara sprint

ore 15.45: Warm up

ore 16.30: F1 sprint

ore 17.15: Paddock Live

Domenica 2 luglio

ore 8.25: F3 feature race

ore 9.55: F2 feature race

ore 14.30: Paddock Live

ore 15.00: Gara

ore 17.00: Paddock Live Post Gara

ore 17.30: Debriefing

Qualifiche e gare in differita su TV8

Sabato 1 luglio

ore 16.00: Qualifiche

ore 17.15: Paddock post qualifiche

ore 19.00: F1 Sprint

ore 19.45: Paddock post sprint

Domenica 2 luglio

ore 18.00: Paddock pre gara

ore 19.00: Gara

ore 21.00: Paddock post gara

Il tracciato: Red Bull Ring di Spielberg

Il Red Bull Ring è un circuito situato a Spielberg, in Austria, e ospita ogni anno il Gran Premio d’Austria di Formula 1 e anche quello della MotoGp. Inaugurato nel 1996, il tracciato è lungo 4 318 metri e presenta 10 curve e 2 grandi rettilinei. Il record assoluto del circuito è di 1’02″939: il tempo venne stabilito da Valtteri Bottas alla guida della Mercede durante le qualifiche del Gp d’Austria del 2020.

Le previsioni di gara

La Ferrari arriva in Austria con una rinnovata fiducia dopo il pacchetto di aggiornamenti presentato a Barcellona: la scuderia di Maranello ha come obiettivo quello di rendere la SF-23 più veloce e competitiva dopo un avvio di stagione all’insegna delle difficoltà.

Negli occhi dei seguaci dei tifosi della rossa c’è ancora la grande vittoria ottenuta lo scorso anno da Charles Leclerc sul circuito di Spielberg: in quell’occasione il pilota monegasco tagliò per primo il traguardo davanti al campione del mondo Max Verstappen e a Lewis Hamilton.

Nonostante l’incoraggiante precedente, i favori del pronostico sono tutti per la Red Bull: i due piloti della scuderia austriaca, Verstappen e Perez, stanno letteralmente dominando questo campionato, e occupano rispettivamente il primo e il secondo posto nella classifica iridata, davanti a uno straordinario Fernando Alonso che sembra essere ringiovanito dopo il suo passaggio all’Aston Martin.