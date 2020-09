Formula 1 in pista al Mugello: dove vedere la gara in TV

editato in: da

Seconda tappa italiana per questa speciale stagione di Formula 1 esattamente sette giorni dopo la gara di Monza. Da giovedì 10 a domenica 13 settembre le famose monoposto arrivano al Mugello per correre durante la nona tappa del Mondiale, con il primo Gran Premio della Toscana.

Per la scuderia di Maranello sarà una gara speciale, si tratta infatti della numero 1.000 nella storia della Ferrari. In programma su Sky un collegamento con Valentino Rossi su Sky Sport F1, Sky Sport MotoGP e Sky Sport 24 direttamente da Misano. In occasione della gara numero 1.000 di Ferrari, su Sky Sport F1 anche uno speciale con Sebastian Vettel.

Il GP d’Italia 2020 di Formula 1 al Mugello arriva dopo il week end a Monza in dire precede quello di Imola. Ci saranno 2.800 persone che potranno far parte del pubblico e assistere alla gara dal vivo, grandiosa novità dopo la pandemia di Coronavirus. Per tutti gli altri invece ci sarà l’opportunità di collegarsi non solo tramite Sky Sport F1 HD, ma anche tramite TV8 e TV8 HD.

Come vedere il Gran Premio Mugello Formula 1 su Sky

Giovedì 10 settembre

ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

ore 18: La Formula di Vale

ore 19.30: sintesi conferenza stampa Piloti (differita)

Venerdì 11 settembre

ore 9.30: prove libere F3

ore 10.45: Paddock Live

ore 11.00: prove libere 1 F1

ore 12.30: Paddock Live

ore 12.55: prove libere F2

ore 14.00: qualifiche F3

ore 14.45: Paddock Live

ore 15.00: prove libere 2 F1

ore 16.30: Paddock Live

ore 17.00: qualifiche F2

ore 17.50: prove libere Porsche Super Cup

ore 18.45: conferenza stampa Team Principal (differita)

ore 19.30: Paddock Live Show

ore 20.00: Speciale intervista Charles Leclerc

Sabato 12 settembre

ore 10.20: gara 1 F3

ore 11.45: Paddock Live

ore 12.00: prove libere 3 F1

ore 13.00: Paddock Live

ore 13.40: qualifiche Porsche Super Cup

ore 14.30: Paddock Live

ore 15.00: qualifiche

ore 16.15: Paddock Live

ore 16.45: gara F2

ore 19.30: Paddock Live Show

ore 20.00: Speciale intervista Lewis Hamilton

Domenica 13 settembre

ore 9.40: gara 2 F3

ore 11.05: sprint race F2

ore 12.20: gara Porsche Super Cup

ore 13.30: Paddock Live gara

ore 15.10: gara

ore 17.10: Paddock Live

ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori

ore 19.00: Race Anatomy

Dirette TV8 e TV8 HD

Sabato 12 settembre

ore 13.00: Prove Libere 3 (differita)

ore 15.00: Qualifiche

Domenica 13 settembre