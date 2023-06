Formula 1, si corre a Montreal: orari del GP in TV

Ed eccoci qui verso un nuovo fine settimana all’insegna del motorsport e della velocità, i piloti di Formula 1 sono pronti ad affrontare il GP del Canada, correranno a Montreal. Dopo una settimana di sosta si torna in pista, più carichi che mai, verso i risultati sperati.

Si parte proprio oggi, giovedì 15 giugno, con la conferenza stampa dei piloti alle ore 20.30 italiane. Questa sera sarà quindi possibile seguirla su SkySport.it in live streaming.

Nuovo appuntamento con il Mondiale di Formula 1

Dopo una settimana di sosta i piloti sono pronti per affrontare la tappa canadese del Mondiale di Formula 1, a Montreal, sul circuito intitolato a Gilles Villeneuve, noto e amato pilota automobilistico canadese soprannominato l'Aviatore e morto tragicamente a causa di un incidente tenutosi nel GP del Belgio 1982 – durante le qualifiche – in seguito al contatto con la March di Jochen Mass sul circuito di Zolder, a bordo della Ferrari 126 C2.

Programmazione in TV

Tutto il programma della F1 potrà essere seguito dagli appassionati in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e anche in streaming su NOW. Se non vuoi perderti nemmeno un appuntamento con la Formula 1, allora clicca qui per abbonarti NowTV: è facile e per tutti. Dopo la conferenza stampa di stasera, domani si va in pista dalle 19.30 italiane per la prima sessione di prove libere. Domenica la gara sarà invece alle ore 20 italiane.

È tutto pronto per l’ottavo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1.

Le dirette su Sky del GP del Canada

È possibile seguire il Gran Premio del Canada in diretta sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, ma anche in streaming su Now e SkyGo. Mentre sarà possibile seguire anche in differita le qualifiche del sabato e la gara della domenica, sul canale del digitale terrestre TV8. Questo il programma con tutti gli orari del palinsesto TV:

Venerdì 16 giugno

Ore 19.30: Prove libere 1

Ore 23.00: Prove libere 2

Sabato 17 giugno

Ore 18.30: Prove libere 3

Ore 22.00: Qualifiche

Domenica 18 giugno

Ore 20.00: Gara

Qualifiche e gara in differita su TV8

Sabato 17 giugno

Ore 23.30: Qualifiche

Domenica 18 giugno

Ore 22.00: Gara

I piloti di Formula 1 tornano in pista, dal GP di Spagna passano alla volta del circuito di Montreal in Canada, che celebre il noto e amato pilota Gilles Villeneuve morto tragicamente durante le qualifiche F1. Fernando Alonso sulla sua Aston Martin e Lewis Hamilton a bordo della sua Mercedes avranno l’attenzione di tutti. E chissà come si comporteranno invece le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz?

Il circuito di Montreal

Che dire invece sulla pista? Possiamo dare alcune informazioni: innanzitutto, come già detto, è stato intitolato a Gilles Villeneuve. La lunghezza totale del tracciato è pari a 4,361 chilometri, motivo per cui i giri di corsa fare per i piloti di F1 saranno in tutto settanta, per una distanza pari a 305,270 km. Le DRS zone sono tre (aree del tracciato ad attivazione Drag Reduction System: attuatore che controlla un flap nel mezzo dell'ala posteriore della monoposto).

Valtteri Bottas detiene il record di giro in gara, ottenuto nel 2019 a bordo della Mercedes, con un tempo di 1’13″078. Il giro record in qualifica invece è nelle mani di Sebastian Vettel, segnato nello stesso anno, con la Ferrari: 1’10″240.