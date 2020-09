Formula 1: l’annuncio di Renault, torna uno storico marchio

editato in: da

Renault ha annunciato un sostanziale rebranding a partire dall’anno prossimo: la squadra parteciperà nella stagione 2021 di Formula 1 con il nome di Alpine F1 Team. Già noto per i record e i successi conseguiti nelle discipline endurance e rally, il nome Alpine trova naturalmente il suo posto nella Formula 1 per requisiti, prestigio e performance.

Sarà la Marca Alpine, simbolo di sportività, eleganza ed agilità, a designare il telaio, rendendo omaggio alle competenze che hanno dato origine all’A110.

Per Alpine, si tratta di una tappa fondamentale per accelerare lo sviluppo e la diffusione della Marca. Il motore della scuderia continuerà a beneficiare dell’esperienza più unica che rara del Gruppo Renault nelle motorizzazioni ibride, per cui la denominazione E-Tech sarà mantenuta.

La firma del nuovo “Patto della Concordia”, che stabilisce un massimale di budget e l’adozione di un nuovo regolamento tecnico a partire dal 2022, sostiene il Gruppo che è più determinato che mai a ritrovare la strada dei piazzamenti sul podio e della vittoria con i nuovi colori.

”Alpine è un’ottima marca, potente e vibrante, che fa spuntare il sorriso sul volto dei suoi fan. Lanciando alpine, simbolo dell’eccellenza francese, nella più prestigiosa delle discipline automobilistiche mondiali, intendiamo continuare la nostra avventura come costruttori in uno sport rinnovato. Affianchiamo anche una Marca da sogno ai nomi più prestigiosi, per gare automobilistiche spettacolari fatte e seguite dagli appassionati. Infine, Alpine porterà i suoi valori nel paddock della Formula 1: eleganza, ingegnosità ed audacia” , ha detto Luca De Meo, C.E.O del Gruppo Renault.

Le monoposto della Alpine saranno caratterizzate dal tipico colore azzurro e anche il telaio delle vetture riporterà nel nome un riferimento all’esperienza già maturata nella costruzione della A110.

La novità per il 2021 coinciderà anche con il ritorno in F1 di Fernando Alonso dopo tre anni, che guiderà la nuova vettura del gruppo Renault al posto di Daniel Ricciardo che passa in McLaren.