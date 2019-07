Formula 1: incredibile cambio gomme al box Red Bull

Incredibile record di velocità ai box della Red Bull durante l’ultimo Gp di F1 di Germania.

I meccanici del team austriaco hanno infatti impiegato solo 1.88 secondi per rimandare in pista Verstappen dopo il cambio gomme.

Con questo crono il team di Milton Keynes ha abbassato il precedente record per un pit-stop.

La sosta più veloce della storia della F1 era stato fissato a Silverstone meno di due settimane fa quando sempre gli uomini della Red Bull fermarono il crono a 1.90 secondi in occasione di un pit-stop di Pierre Gasly.

Max Verstappen, che ha poi vinto un emozionante Gran Premio di Hockenheim, deve ringraziare anche i suoi meccanici per il successo finale.

FASTEST F1 PIT STOP EVER! ⏱😮@redbullracing take the @DHL_Motorsports Fastest Pit Stop Award in Germany 👀

With a new F1 world record time of 1.88s 🥳#F1 #GermanGP pic.twitter.com/XvJBADylUg

— Formula 1 (@F1) July 29, 2019