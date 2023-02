Formula 1: grande ritorno dopo più di 20 anni

Fonte: ANSA Il ritorno di Ford in Formula 1 dopo più di due decenni

Sono passati più di due decenni e presto potremo rivedere il marchio Ford in Formula 1. La Casa automobilistica americana dell’Ovale Blu e Red Bull Powertrains hanno stretto una partnership tecnica strategica e di lungo periodo, per la realizzazione della prossima generazione del propulsore che sarà montato sulle vetture dalla stagione 2026 di Formula 1.

Red Bull Ford Powertrains fornirà i propulsori per entrambi i team Oracle Red Bull Racing e Scuderia AlphaTauri dal 2026 fino almeno al 2030.

Il futuro di Ford in Formula 1

A partire dal 2023, Ford e Red Bull Powertrains lavoreranno, tenendo chiaramente conto del nuovo regolamento tecnico, per creare la power unit che prevede un motore elettrico da 350 kW e un nuovo motore a combustione, capace di usare carburanti totalmente sostenibili, pronti per la stagione 2026.

Bill Ford, Executive Chair, ha commentato: “Questo è l’inizio di un entusiasmante nuovo capitolo nella storia del motorsport di Ford, iniziata quando il mio bisnonno vinse una gara grazie alla quale si concretizzò la possibilità di fondare l’azienda. Ford, insieme ai campioni del mondo in carica, Oracle Red Bull Racing, torna ai vertici di questo sport, portando la lunga tradizione di innovazione, sostenibilità ed ora anche di elettrificazione su uno dei palcoscenici più visibili al mondo”.

E Jim Farley, Presidente e CEO di Ford Motor Company, ha aggiunto: “Il ritorno di Ford in Formula 1 con Red Bull Racing incarna la direzione che l’azienda ha intrapreso: creare esperienze e avere veicoli sempre più elettrificati, connessi e moderni. La Formula 1 sarà una piattaforma molto utile per innovare, condividere idee e tecnologie e interagire con decine di milioni di nuovi clienti”.

Le competenze di Ford

Ford metterà in campo tutte quelle che sono le sue competenze tecniche nelle varie aree in cui potrà dare del valore aggiunto al team campione del mondo in carica. Gli ambiti principali riguardano lo sviluppo del propulsore termico, delle batterie e del motore elettrico, e infine il software di controllo e di analisi dell’unità di potenza.

Christian Horner, Team Principal e CEO di Oracle Red Bull Racing: “È fantastico, grazie a questa partnership, poter dire ben tornata Ford in Formula 1. In qualità di produttore indipendente di propulsori, avere la possibilità di beneficiare dell’esperienza di un costruttore come Ford ci mette in una buona posizione rispetto alla concorrenza. È un costruttore ricco di storia, che abbraccia molte generazioni. Da Jim Clark ad Ayrton Senna e Michael Schumacher, il curriculum parla da sé. Per noi di Red Bull Powertrains iniziare un nuovo capitolo di questa storia, come Red Bull Ford, è entusiasmante. Il 2026 è ancora lontano, ma per noi il lavoro è già iniziato, perché stiamo guardando a un nuovo futuro e alla continua evoluzione di Oracle Red Bull Racing”.

Gli investimenti di Ford nella rivoluzione elettrica

La Casa americana dell’Ovale Blu sta investendo 50 miliardi di dollari per guidare la rivoluzione elettrica in tutto il mondo. È la seconda azienda di veicoli elettrici in USA, grazie al successo dell’F-150 Lightning e della Mustang Mach-E, oltre a essere leader di mercato in molti Paesi con l’E-Transit.

Ford è impegnata nelle attività volte a soddisfare la crescente domanda dei consumatori e arrivare a produrre 600.000 veicoli elettrici a livello globale entro la fine del 2023, 2 milioni all’anno entro la fine del 2026 come parte del suo piano Ford+.

Nel 2026, Ford sarà l’unico costruttore a competere in tutte le gare di motorsport, ora anche in F1. Ford continua a sfruttare la sua partecipazione alle corse per premere sull’acceleratore per quanto riguarda le innovazioni, sviluppare tecnologie e software per i consumatori e per i futuri veicoli elettrici Ford. Il marchio ha intenzione di continuare a lavorare in questo senso, attraverso la nuova e importante partnership al vertice del motorsport.

Jim Farley afferma: “Stiamo entrando in una nuova entusiasmante era per Ford Performance. Con la Red Bull Racing gareggeremo per vincere in F1, l’apice del motorsport. Vedrete la coupé sportiva più famosa del mondo, la Mustang, correre la SuperCars australiana, la NASCAR e la 24h di Le Mans. E rafforzeremo la nostra leadership off-road nel World Rally Championship, King of Hammers e al Baha 100 e altro ancora. Nel frattempo, continueremo a entusiasmare il mondo con fantastici veicoli come SuperVan 4 e Mustang Mach-E 1400”.