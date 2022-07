Fonte: Getty Images Formula 1, GP Ungheria: gli orari della gara in TV

Lo scorso week end abbiamo assistito al Gran Premio di Francia, che si è tenuto al circuito Paul Ricard. Il mese di luglio termina questo fine settimana con il quarto e ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Le squadre sono pronte, i piloti si stanno riscaldando: si muovono infatti verso est per il GP di Ungheria, correranno all’Hungaroring vicino alla città di Budapest. E come da tradizione questa gara segna il termine della prima parte del Campionato del Mondo di Formula 1.

Dopo la pausa estiva, di meritato riposo per tutti i piloti, ci ritroveremo a fine agosto a Spa, in Belgio, per ricominciare con le corse.

Cosa succederà in questa gara di domenica 31 luglio

Max Verstappen ha vinto a Le Castellet e questo gli ha consentito di allungare in maniera significativa in classifica iridata, anche grazie all’uscita di pista di Charles Leclerc. Sono in tutto 63 i punti di vantaggio che ha il Campione del Mondo in carica nei confronti del monegasco; la Ferrari ne deve recuperare invece 82 alla Red Bull nella classifica riservata ai team. C’è da dire però che la Scuderia del Cavallino Rampante al momento non ha alcuna penalità da scontare sulla griglia di partenza, la speranza – e l’obiettivo – è quindi quella di dominare la gara del fine settimana ungherese. In effetti il team principal Mattia Binotto pensa prima di tutto alla vittoria, ma mira addirittura alla doppietta.

Com’è la pista

Il circuito ungherese dove i piloti correranno la loro ultima gara prima della pausa estiva dovrebbe esaltare le caratteristiche della Ferrari F1-75, una monoposto che come sappiamo ha grandi doti di velocità in curva e che vanta un ottimo carico aerodinamico. Per la Red Bull non andrà invece così bene, la pista non presenta abbastanza terreno per dimostrate tutta le potenzialità nell’efficienza aerodinamica.

Come vedere qualifiche e gare in TV

Come ogni week end, anche quello del 29-31 luglio sarà completamente trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e NowTv; come di consueto poi TV8 assicura anche la trasmissione in differita di Qualifiche e Gara. Il fine settimana che sta per iniziare vede come protagoniste anche la F3 e la F2. Vediamo quindi la programmazione per non perdersi neanche un momento della gara in TV.

Formula 1, GP Ungheria 2022: gli orari delle dirette su Sky Sport F1

Venerdì 29 luglio

Ore 09.30 F3 Prove Libere

Ore 10.40 F2 Prove Libere

Ore 14.00 F1 Prove Libere 1

Ore 15.30 F3 Qualifiche

Ore 17.00 F1 Prove Libere 2

Ore 18.30 F2 Qualifiche

Sabato 30 luglio

Ore 11.00 F3 Gara-1

Ore 13.00 F1 Prove Libere 3

Ore 16.00 F1 Qualifiche

Ore 18.00 F2 Gara-1

Domenica 31 luglio

Ore 10:05 F3 Gara-2

Ore 11.35 F2 Gara-2

Ore 15.00 F1 Gara

GP Ungheria 2022: gli orari in differita su TV8

Sabato 30 luglio

Ore 18.30 Qualifiche F1

Domenica 31 luglio

Ore 18.00 Gara F1

Il circuito del Gran Premio in Ungheria ha un tracciato che misura in tutto 4,381 km, presenta 14 curve – di cui 8 a destra e 6 a sinistra. I piloti correranno per 70 giri. Siamo alla tredicesima tappa del Mondiale F1 2022, Charles Leclerc e la Ferrari sono i favoriti secondo i bookmaker, Red Bull sarà maggiormente in difficoltà a causa delle caratteristiche della pista, da non sottovalutare invece le Mercedes.