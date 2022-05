Formula 1: GP di Monaco, orari di qualifiche e gara

Come ogni fine settimana, anche per questo il Gran Premio di Formula 1 sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8. Arriviamo domenica 29 maggio alla settimana tappa del Mondiale f1 2022, si corre il GP di Monaco, sul circuito di Montecarlo. Leclerc è in cerca della rivincita, dopo il pessimo episodio di Barcellona.

Cosa ci aspettiamo dalla prossima gara

Possiamo innanzitutto dire che la Ferrari ha certamente intenzione di provare a riscattarsi, dopo quel che è successo in Spagna. Charles Leclerc è stato infatti costretto a ritirarsi dalla gara al 31° giro del GP di Barcellona, mentre stava dominando su tutti gli avversari. La causa è stato un problema alla Power Unit Ferrari. Lo stesso pilota ha dichiarato: “Si tratta di uno stop che fa male, perché stavamo gestendo alla grande la gara. Guardiamo agli aspetti positivi, che mi rendono fiducioso per le prossime gare”. Il Mondiale torna questo week end a Monaco, e sicuramente il Cavallino Rampante si farà sentire.

Il ritiro di Charles Leclerc quando stava comodamente dominando la gara ha lasciato un grande amaro in bocca, ma molto probabilmente gli aggiornamenti che sono stati introdotti da Maranello sullo sviluppo della monoposto daranno i loro frutti. Staremo a vedere. Intanto possiamo confermare che invece la vittoria di Verstappen dona alla Red Bull il posto più alto del Campionato piloti. Non dimentichiamo però che il GP di Monaco si corre a casa di Leclerc, a Montecarlo.

Il circuito del GP di Montecarlo

Due parole sulle caratteristiche del tracciato di Monaco. La pista si trova tra le vie del Principato, un circuito che da sempre rappresenta il mix perfetto tra la mondanità e la vera tradizione del GP. Le opportunità di sorpasso su questo percorso sono poche per i piloti. Il circuito è lungo 3.337 metri e esalta le caratteristiche salienti dei piloti, quali l’abilità, il talento – non da meno – il coraggio.

Si tratta di un tracciato tortuoso, con pochi rettilinei e molte curve, dove i muri sono vicini. L’unica zona più “piatta” è la salita verso il casinò dopo la curva 1. Uscendo da questa zona si entra nel tunnel, ma manca lo spazio per azzardare un sorpasso alla chicane, che risulta infatti parecchio difficile. Durante la gara i piloti a bordo delle loro monoposto guideranno per un totale di 78 giri e 260 chilometri.

Gli orari delle gare in TV

Come di consueto, anche per questo fine settimana ci sono in programma tre sessioni di libere, qualifiche e gara. Si parte oggi con le Libere 1 alle 14 e le Libere 2 alle 17, per terminare il sabato con le Libere 3 alle 13 e con le Qualifiche alle 16. La gara si terrà domenica, alle ore 15. Tutti appuntamenti che sarà possibile vedere in diretta su Sky Sport Formula 1 e in streaming su Sky Go. Disponibili anche le differite su TV8 per le qualifiche e la gara.

Dove vedere prove, qualifiche e gare in TV: le dirette Sky

Venerdì 2 maggio

ore 14:00 Prove Libere 1 – Sky Sport F1

ore 17:00 Prove Libere 2 – Sky Sport F1

Sabato 28 maggio

ore 13:00 Prove Libere 3 – Sky Sport F1

ore 16:00 Qualifiche– Sky Sport F1

Domenica 29 maggio

ore 15:00 Gara – Sky Sport F1

Gli orari in differita su TV8

Sabato 28 maggio

ore 18:30 Qualifiche – TV8

Domenica 29 maggio