Formula 1, GP Barhain: orari e dove vedere la gara in TV

editato in: da

A causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, quest’anno la Formula 1 ha subito un lungo rinvio e le gare hanno rischiato di essere cancellate. Oggi però siamo arrivati al quindicesimo appuntamento del Campionato Mondiale 2020, che sta quindi per terminare.

Da oggi tutti i piloti sono impegnati sul circuito di Sakhir per il GP del Bahrain, si tratta della terzultima gara di questa stagione. La prima sessione delle prove libere oggi inizierà alle 12:00 (ora italiana), il week end terminerà con la gara di domenica 29 novembre. Sabato sarà giornata di qualifiche, domenica si corre alle 15.10. Come al solito, tutto sarà in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno. La gara si potrà vedere anche in differita su TV8 alle 18.

Week end speciale anche per la Formula 2, che torna con le ultime due gare di campionato che assegneranno il titolo. Mick Schumacher, che entrerà presto in F1, è il grande favorito di questa stagione, su Sky Sport F1 ci sarà lo speciale Formula Mick, a lui dedicato.

La gara si terrà sul circuito di Sakhir in Bahrain, tracciato caratterizzato dal caldo e dalla presenza di sabbia desertica. Qui si è tenuto il primo gran premio in Medio Oriente, in totale si sono disputate 15 edizioni del GP del Bahrain con 4 successi di Vettel, 3 di Hamilton e Alonso, 2 di Massa, 1 a testa per Schumacher, Rosberg e Button. II primo vincitore è stato Michael Schumacher su Ferrari nel 2004, l’ultimo Lewis Hamilton su Mercedes nel 2019.

Di seguito la programmazione di Sky, in diretta su Sky Sport F1 e su Sky Sport Uno

Venerdì 27 novembre

Ore 10.30: prove libere F2

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12: prove libere 1 F1

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: qualifiche F2

Ore 15.45: Paddock Live

Ore 16: prove libere 2 F1

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 18.30: Paddock Live Show

Ore 19: conferenza stampa team

Sabato 28 novembre

Ore 10.05: gara F2

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12: prove libere 3 F1

Ore 13: Paddock Live

Ore 14.15: #skymotori

Ore 14.30: Paddock Live Qualifiche

Ore 15: qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 18.30: Paddock Live Show

Domenica 29 novembre

Ore 10.55: sprint race F2

Ore 13.30: Paddock Live gara

Ore 15.10: gara F1

Ore 17.10: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 19: Race Anatomy

Di seguito la programmazione su TV8 per seguire la Formula 1 in differita

Sabato 28 novembre

Ore 18.30: qualifiche Formula 1

Domenica 29 novembre

Ore 18: gara Formula 1

Come al solito si può seguire la diretta testuale della gara su Virgilio Sport.