Formula 1, si corre in Germania: dove guardare la gara in TV

Dopo ben sette anni di assenza da uno dei circuiti più famosi del mondo, questo fine settimana vedremo correre le auto del Campionato Mondiale di Formula 1 proprio su questa pista, in Germania. Il Nurburgring è uno dei tracciati in cui si sono disputate le sfide più epiche della F1.

Ed è qui che il grandioso Lewis Hamilton potrà provare nuovamente a pareggiare il record assoluto che ora resta nelle mani di Schumacher. Come tutte le gare, anche questa si potrà vedere in TV, in diretta su Sky e in differita su TV8. Si disputerà domenica 11 ottobre la prima edizione del Gran Premio dell’Eifel, gara valida come 11esimo appuntamento del Mondiale 2020.

Come abbiamo detto, Hamilton stavolta ha di nuovo l’opportunità di andare a pareggiare le 91 vittorie del grandioso campione Michael Schumacher, che oggi purtroppo vive in una difficile condizione, dopo l’incidente avvenuto sulle piste da sci il 29 dicembre 2013. Dopo la penalità di Sochi quindi Hamilton tenta il colpo al Nurburgring, a pochi chilometri da Kerpen, luogo in cui iniziò la carriera di Schumi.

Per quanto riguarda questa gara, come in Russia, l’orario sarà particolare. Il via è atteso infatti domenica alle ore 14.10. La corsa potrà essere seguita come sempre sia in diretta su Sky Sport F1 HD, che in differita su TV8 e TV8 HD, dove sarà trasmessa alle ore 18.15.

Proprio questa mattina, venerdì 9 ottobre, Mick Schumacher esordirà in Formula 1. Il figlio 21enne del sette volte campione del mondo Michael e pilota dell’Academy Ferrari, guiderà una monoposto Alfa Romeo nella prima sessione di prove libere. Il giovane pilota corre oggi in testa al campionato di Formula 2, con due vittorie e 10 podi. “Sono felicissimo di avere questa possibilità nelle prove libere del Nurburging. Il fatto che la mia prima partecipazione in un weekend di Formula 1 si svolgerà davanti al mio pubblico di casa rende questo momento ancora più speciale”.

Programmazione in diretta su Sky Sport F1 HD

Venerdì 9 ottobre

Ore 11:00-12:30 – Libere 1 F1

Ore 15:00-16:30 – Libere 2 F1

Sabato 10 ottobre

Ore 12:00-13:00 – Libere 3 F1

Ore 15:00-16:00 – Qualifiche F1

Domenica 11 ottobre

Ore 14:10 – Gara F1

Programmazione in differita su TV8 e TV8 HD

Sabato 10 ottobre

Ore 18:30 – Qualifiche F1

Domenica 11 ottobre