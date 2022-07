F1, GP di Gran Bretagna: l’orario per non perdere la gara in TV

Fonte: ANSA La Formula 1 corre a Silverstone, come vederla in tv

I motori delle monoposto di Formula 1 sono pronte a scaldarsi in vista dell’ennesimo weekend che promette spettacolo e battaglia. Dopo la settimana di sosta dal GP del Canada, che ha visto ancora una volta trionfare la Red Bull di Max Verstappen davanti alla Ferrari di Carlos Sainz e alla Mercedes di Lewis Hamilton, il paddock si trasferisce in Gran Bretagna, sull’iconico tracciato di Silverstone, dall’1 al 3 luglio per la decima tappa del mondiale.

Tra vittorie e podi, il re della pista inglese è il britannico Lewis Hamilton, che detiene il record di vittorie e pole, ma tra le scuderie è dominio Ferrari. Sperando che il fine settimana si prospetti essere vincente per il Cavallino, il box di Maranello detiene il maggior numero di successi tra le scuderie a Silverstone (ben 14), così come il maggior numero di piazzamenti sul podio nel “British GP”, ovvero 58.

Anticipazioni sulla gara

Cosa aspettarsi dalla gara? Il weekend parte col solito dualismo Red Bull-Ferrari, con Verstappen e Perez che proveranno a fare gioco di squadra per avere la meglio sulla coppia Rossa formata da Leclerc e Sainz. Il Cavallino, a secco di successi dall’8 aprile, giorno della gara in Australia vinta da Leclerc, ha bisogno di una scossa per continuare a sognare il titolo costruttori e piloti.

Leclerc, dopo un GP del Canada costruito in rimonta per le penalizzazioni subite per il cambio motore e turbo, ha voglia di ritornare sul gradino più alto del podio, con l’obiettivo di recuperare i 49 punti di distacco da Verstappen. L’altro ferrarista, lo spagnolo Sainz, proverà invece ancora una volta ad acciuffare il primo successo nel mondiale di Formula 1. Proprio a Silverstone Sainz dovrà far fronte a qualche modifica alla sua F1-75, che ha subito il cambio del telaio.

Com’è fatto il circuito di Silverstone: le curve storiche

Copse, Maggots, Becketts e Chapel sono alcune delle curve più iconiche del tracciato di Silverstone, storico per la Formula 1. Tra le più tecniche del mondiale, la pista è lunga poco più di 5,8 chilometri e conta in totale 18 curve da percorrere con alto carico aerodinamico per avere quanta più precisione possibile in ingresso.

Le tre “S” in successione (Maggots, Becketts e Chapel) sono sempre le più attenzionate sul circuito situato nel Northamptonshire, in quello che in passato era un aeroporto. Un’altra delle curve iconiche, come detto, è la Copse (la 9) che sollecita le gomme con un’accelerazione laterale che si avvicina ai 6G e dove, nel 2021, avvenne il clamoroso incidente tra Hamilton e Verstappen.

In totale, in gara, saranno 52 i giri da compiere, per un totale di 306.198 chilometri che emozioneranno, dalla prima all’ultima curva, gli appassionati che accorreranno sul tracciato. Tra l’altro per la tre giorni di Formula 1 sono attese oltre 400mila persone, il numero più alto di spettatori mai registrato quest’anno per una manifestazione in Inghilterra.

La programmazione completa su Sky

Ma come sarà possibile vedere il weekend di Formula 1? L’intero weekend di qualifiche, prove e gara sarà in onda su Sky e Now, oltre che in differita su TV8, come di consueto. Di seguito gli orari e la programmazione su Sky.

Sabato 2 luglio

Ore 13 FP3

Ore 16 Qualifiche

Domenica 3 luglio

Ore 16 gara GP di Gran Bretagna

La programmazione completa su TV8

Sarà invece possibile seguire l’evento in differita su TV8.

Sabato 2 luglio

Ore 19.45 Qualifiche

Domenica 3 luglio