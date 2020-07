Formula 1: come vedere il GP di Gran Bretagna in TV

editato in: da

L’inizio del campionato era stato rimandato a causa del Coronavirus, ora invece possiamo finalmente entrare nel vivo delle corse. Si sono svolti i primi tre GP (GP d’Austria, GP di Stiria e GP d’Ungheria), il prossimo week end è la volta del GP di Gran Bretagna.

Nelle prime giornate si sono imposti i piloti Mercedes, che sono anche i favoriti anche sul circuito di Silverstone, quarto appuntamento. Venerdì 31 luglio inizia la prima sessione delle prove libere alle 11:00 e tutto si concluderà con la gara di domenica 2 agosto. Vediamo gli appuntamenti e come non perderseli in TV.

Giovedì 30 luglio

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Ore 19.30 : conferenza stampa piloti

Venerdì 31 luglio

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.00: prove libere 1 F1

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15.45: Paddock Live

Ore 16.00: prove libere 2 F1

Ore 17.30: Paddock LiveOre 20.00: Paddock Live Show

Ore 20.30: conferenza stampa Team

Sabato 1 agosto

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.00: prove libere 3 F1

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.00: Qualifiche F1

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 20.00: Paddock Live Show

Domenica 2 agosto

Ore 13.30: Paddock Live gara

Ore 15.10: Gara

Ore 17.10: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live SkyMotori

Ore 19.00: Race Anatomy

Tutti i week end di gara del Mondiale 2020 di Formula 1 in Italia vengono trasmessi in diretta TV e in diretta streaming da Sky. Per il GP di Gran Bretagna le prove libere, le qualifiche e la gara saranno trasmesse su Sky Sport F1 HD (canale 207 del satellitare) e in streaming sull’app SkyGo. La gara sarà in diretta anche su Sky Sport Uno (canale 201). Su TV8 saranno visibili in differita qualifiche e gara.

Prove Libere

PL1 venerdì 31 luglio ore 12:00 su Sky Sport F1

PL2 venerdì 31 luglio ore 16:00 su Sky Sport F1

PL3 sabato 1 agosto ore 12:00 su Sky Sport F1

Qualifiche

Q1, Q2 e Q3 sabato 1 agosto ore 15:00 su Sky Sport F1 e differita su TV8 alle 18:00

Gara

Domenica 2 agosto ore 15:10 su Sky Sport F1 e differita su TV8 alle 18:00

Questa è la programmazione delle gare, è possibile appunto seguire le dirette TV, ma anche riguardare la corsa in differita. Siamo tutti pronti a vedere sfrecciare le nostre amate monoposto sul circuito di Silverstone, per il GP di Gran Bretagna del Campionato F1 2020.