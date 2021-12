Formula 1, in arrivo un nuovo prestigioso team

Una grande novità per le corse tra le auto più potenti e famose al mondo, nel campionato di Formula 1 potrebbe fare il suo ingresso una nuova squadra, che in realtà lavora da tempo a questo grande traguardo e obiettivo ambizioso. Stiamo parlando di Audi, che sembra sempre più vicina al mondo del motorsport.

L’approdo di Audi nel campionato di Formula 1 non è una novità, anzi, se ne parla da parecchio tempo. Il magazine inglese Autocar, come ha riportato AlVolante, ha avuto modo di vedere una lettera scritta per il presidente della FIA da Markus Duesmann e Oliver Hoffmann, che sono il CEO e il responsabile tecnico di Audi. I dirigenti della casa dei Quattro Anelli hanno dichiarato di essere quasi pronti e finalmente vicini all’obiettivo che tanto desiderano da tempo.

Pare che la nuova squadra Audi potrebbe entrare nel campionato di Formula 1 (vinto quest’anno da Verstappen) a partire dal 2026, l’anno giusto per il nuovo team di corse, lo stesso in cui entrerà in vigore anche il nuovo regolamento che porterà le monoposto a montare nuovi powertrain, sicuramente più ecologici (i tempi sono maturi e si sta lavorando molto a questo obiettivo) e comunque sempre più elettrificati e alimentati da carburanti alternativi, per poter ridurre le emissioni inquinanti. Durante il World Motor Sport Council, che si è tenuto poco prima di Natale, lo scorso 15 dicembre, sono state discusse propri le caratteristiche che dovrà avere la nuova power unit per le vetture di Formula 1.

Nonostante le premesse siano positive, al momento non c’è ancora alcuna certezza ufficiale sull’ingresso di Audi come team nel campionato del mondo di F1 (sai quanto guadagnano i piloti?). E sono gli stessi dirigenti Audi a precisare che la decisione definitiva di partecipazione dovrà comunque essere approvata dal consiglio di sorveglianza del Gruppo Volkswagen. Pare che già nei primi mesi del 2022 potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale, staremo a vedere.

Una cosa però la dobbiamo sottolineare, finora infatti abbiamo parlato di nuova squadra corse Audi nel campionato di Formula 1 (come saranno le monoposto il prossimo anno), in realtà c’è una precisazione da fare: è vero che la Casa dei Quattro Anelli da tempo ambisce all’ingresso in F1, ma non è detto che lo faccia come team. Potrebbe anche entrarvi semplicemente come fornitore ufficiale di motori, noi al momento non lo sappiamo. Possiamo solo attendere gli sviluppi.