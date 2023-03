Formula 1 2023: orario in Tv e in streaming del Gp del Bahrain

Fonte: getty images

Torna questo week-end il campionato di Formula 1 con la caccia alla Red Bull di Max Verstappen da parte di Ferrari e Mercedes. Nei test il pilota olandese è risultato avere un passo importante rispetto ai concorrenti ma solo i primi tempi ufficiali in gara ci daranno il vero riscontro delle forze in campo.

La prima gara della stagione 2023 si corre domenica 5 marzo sul circuito del Bahrain alle ore 16. La Formula 1 sarà visibile su Sky e in streaming su NOW sul canale 207, raccontata da Carlo Vanzini e Marc Gené, con le incursioni dell’insider Roberto Chinchero.

Sky sarà la Casa della Formula 1 in esclusiva fino al 2027. Quest’anno saranno ben 23 i Gran Premi in programma tra cui il debutto della gara notturna a Las Vegas e il ritorno del Gran Premio del Qatar. Novità anche per le gare Sprint che raddoppiano: 6 gli appuntamenti che ospiteranno la gara del sabato.

Tra le novità di questa stagione anche una microcamera che offrirà una visuale inedita dalla parte del pilota. Posizionata all’altezza degli occhi sull’imbottitura protettiva all’interno del casco del pilota la microcamera trasmetterà la stessa immagine che vede il pilota, il tutto in totale sicurezza per il pilota.

Attiva a solo 14,99 euro al mese NOW Tv per vedere tutto lo Sport e tutta la stagione di Formula 1.

Venerdì 3 marzo prove libere Gp del Bahrain

ore 12:30 Prove Libere 1 F1

ore 16:00 Prove Libere 2 F1

Sabato 4 marzo qualifiche Gp del Bahrain

ore 16:00 Qualifiche F1

Domenica 5 marzo gara Gp del Bahrain

ore 16:00 Gara F 1