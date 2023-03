Formula 1 2023: orario in Tv e in streaming del Gp d’Arabia

Fonte: getty images

Dopo il primo Gran Premio della stagione che ha visto la RedBull di Max Verstappen sbaragliare la concorrenza, la Formula 1 torna in pista in Arabia il prossimo week-end (18-19 marzo) sul circuito di Jeddah.

Il Jeddah Corniche Circuit è il circuito cittadino più veloce del calendario, dove non si può perdere la concentrazione neanche per un decimo di secondo. E’ stato progettato dal noto architetto Hermann Tilke che ha lavorato in collaborazione con gli esperti tecnici della Formula 1 per dare vita a un tracciato in grado di garantire battaglie ruota a ruota e tante emozioni.

Lungo 6,174 km, sarà il secondo tracciato più lungo dell’anno dopo quello di Spa-Francorchamps. La pista percorrerà il lungomare delle Corniche, un bellissimo resort affacciato sul Mar Rosso. Vanta ben 27 curve e potrebbe avere fino a tre zone DRS per agevolare i sorpassi. Come altre gare di F1 in Medio Oriente, il Gran Premio d’Arabia Saudita si svolgerà in notturna, offrendo un po’ di sollievo dalle temperature medie diurne che in quel periodo si aggirano sui 35 gradi.

Tensione in casa Ferrari

La stagione 2023 non è iniziata bene per la Ferrari e il clima a Maranello sembra essere tutt’altro che dei migliori. Il ritiro di Charles Leclerc ha certamente contribuito ad alimentare le tensioni e ci si attende una reazione a Jeddah anche se il divario dalle Redbull sembra importante da colmare.

Dove vedere la gara in Tv e streaming

La F1 in TV anche quest’anno è un’esclusiva di Sky. Per vedere tutti i GP del campionato 2023 bisogna sottoscrivere l’apposito contratto. Tutti i Gp sono trasmessi anche in diretta streaming su Now-tv: costa 14,99 euro al mese, si può disdire in qualunque momento e si possono vedere anche altri sport tra cui la MotoGP. Tutti i Gp sono trasmessi in chiaro in differita anche da Tv8.

Gli orari del Gp di Arabia Saudita

VENERDÌ 17 MARZO

Ore 14.30: FP1 GP Arabia Saudita

Ore 18.00: FP2 GP Arabia Saudita

SABATO 18 MARZO

Ore 14.30: FP3 GP Arabia Saudita

Ore 18.00: Qualifiche GP Arabia Saudita

Ore 21.00: Qualifiche in Differita su TV8

DOMENICA 19 MARZO

Ore 18.00: GARA GP Arabia Saudita

Ore 21.00: GARA in Differita su TV8