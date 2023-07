Follia in Autostrada, col monopattino in corsia di sorpasso

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

In due sul monopattino elettrico in autostrada, in corsia di sorpasso: il gesto folle

Il caldo dà alla testa, è un dato di fatto, ma quando si tratta di sicurezza sulla strada non si può di certo scherzare. Purtroppo nelle ultime settimane abbiamo dovuto leggere notizie strazianti, di giovani che si mettono alla guida di auto non loro provocando gravi danni.

Danni tanto tremendi da far perdere la vita a piccoli innocenti, come è successo allo YouTuber che ha ucciso un bimbo di 5 anni alla guida di una Lamborghini potente presa a noleggio per fare dei video da postare sui social. Ma non è stato l’unico.

Oggi invece vi parliamo di due incoscienti che sono stati scoperti su di un monopattino elettrico nel tratto finale dell’autostrada A24, vera e propria follia. Erano sulla corsia di sorpasso e, tra l’altro, con le buste della spesa pesanti appese ai lati del piccolo veicolo della micromobilità. Assurdo.

La testimonianza video è di Welcome to Favelas, ed è stata ripresa da un’auto che prima segue e poi sorpassa a destra il monopattino. Non esiste, questo è il profondo degrado che si respira sulle nostre strade e nelle nostre città. Dal video in oggetto sembra che le persone immortalate siano due ragazzi incoscienti, che avrebbero potuto perdere la vita, vista la leggerezza e l’instabilità del monopattino e l’alta velocità a cui sfrecciano gli altri veicoli sull’autostrada, soprattutto in corsia di sorpasso.

Il video è stato girato dentro una galleria, nel tratto urbano della A24: si tratta in particolare del percorso Roma-L’Aquila che entra nella capitale. Si tratta di una strada urbana a scorrimento veloce con due corsie per senso di marcia, separate da un guard-rail centrale, accanto al quale viaggiavano proprio i due giovani e incoscienti piloti. Nel video che ha girato l’automobilista che li ha superati si sentono anche due voci che dicono: “Sta fuori””, e poi “ma sei matto oh”. Follia allo stato puro.

Le nuove leggi sulla circolazione dei monopattini

Nelle scorse settimane abbiamo visto che il disegno di legge per modificare il Codice della Strada è stato approvato da parte del Consiglio dei Ministri: le proposte avanzate dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini sono tante, come la stretta sulla guida in stato di ebbrezza, l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria per i monopattini, le nuove norme per i neopatentati e la doppia patente per guidare le supercar. Ecco le principali novità sulla guida dei monopattini elettrici, di cui si parlava ormai da tempo.

I monopattini elettrici infatti nel corso degli ultimi anni sono diventati sempre più numerosi sulle strade delle città italiane. Nel disegno di legge c’è una proposta per rendere obbligatoria l’assicurazione per questi piccoli mezzi a due ruote, ideali per la mobilità urbana: i proprietari dovrebbero stipulare una polizza Rc, la Responsabilità civile che risarcisce i danni agli altri in caso di incidente.

I monopattini dovranno essere dotati di un codice identificativo, una targa, e dovranno quindi avere una copertura assicurativa: circolare senza una polizza attiva comporta una sanzione da un minimo di 100 a un massimo di 400 euro. Previste sanzioni economiche anche per chi circola con un monopattino privo di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. In arrivo anche una norma che prevede la dotazione dei monopattini di un dispositivo in grado di disattivare il loro funzionamento in maniera automatica qualora uscissero dalle aree permesse. Confermato anche l’obbligo di indossare il casco alla guida dei monopattini.