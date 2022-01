Il flop del tunnel di Elon Musk: tutti in coda nel traffico

Forse non tutti ne hanno sentito parlare, ma l’idea (e la realizzazione) risale ormai a quasi 6 anni fa. Nel 2016 infatti Elon Musk pensò di realizzare questo tunnel futuristico sotterraneo, creato dalla stessa azienda del manager, la The Boring Company. L’idea che stava alla base del progetto era senza dubbio quella di rivoluzionare il trasporto, e dare una soluzione alternativa alle persone che si trovano a dover passare ore nel traffico urbano.

Lui stesso dichiarò, nel 2016, di voler creare un’alternativa utile per tutti coloro che passano ore e ore bloccati in coda, nelle maggiori città del mondo. E così, la soluzione del tunnel sotterraneo gli è parsa subito un’impresa eccezionale per riuscire a evitare gli ingorghi, usando delle gallerie futuristiche in grado di attraversare chilometri di terreno e di collegare i più importanti punti strategici dei centri urbani, senza alcun ingorgo e bypassando il traffico, in modo da velocizzare i trasporti.

Il tunnel di Elon Musk è un grande fallimento

Le premesse c’erano tutte, l’intenzione di Elon Musk era realmente quella di facilitare le giornate di chi sta ore al volante della sua auto, stressato e stanco a causa delle interminabili code nelle principali vie della città. Ma purtroppo pare che il Las Vegas Convention Center Loop si sia rivelato come un vero e proprio flop. Alcuni utilizzatori del tunnel futuristico del manager di Palo Alto infatti qualche giorno fa hanno raccontato di essere rimasti bloccati all’interno della galleria sotterranea, in mezzo a una coda infinita di macchine, senza poter uscire.

La spiegazione del ‘fallimento’ del Las Vegas Convention Center Loop

Un vero flop? A tutto c’è una spiegazione: la coda delle Tesla che si era formata infatti all’interno della galleria sotterranea di Elon Musk è stata una conseguenza della chiusura di uno dei tre scali del tunnel futuristico (lungo in tutto 2.7 chilometri). Ovviamente non è successo nulla di grave, nessun episodio rischioso o pericoloso per gli utenti, anzi. Ne ha risentito però l’immagine di quello che avrebbe dovuto essere la soluzione al traffico cittadino, come promesso da Elon Musk. Gli utenti rimasti bloccati in galleria si sono anche chiesti quali sono le misure di sicurezza del Las Vegas Convention Center Loop, ad esempio in caso di incidente, blocco stradale, traffico o quant’altro.

Le rassicurazioni di The Boring Company

La compagnia futuristica dell'uomo più ricco del mondo ha rassicurato tutti gli utenti, pubblicando una nota sul suo sito e garantendo che all’interno della galleria ci sono delle uscite d’emergenza a norma, degli ottimi sistemi di ventilazione e antincendio che garantiscono, in caso di emergenza, l’uscita degli utenti dal tunnel in tutta sicurezza. The Boring Company sottolinea inoltre: “In caso di terremoto i Loop sono un posto sufficientemente sicuro”, citando alcuni esempi di eventi sismici per sostenere la sua tesi. L’azienda quindi assicura il massimo della sicurezza all’interno del Las Vegas Convention Center Loop, è vero, ma lo scopo di Elon Musk era quello di eliminare lo stress del traffico, e se anche nella galleria sotterranea iniziano a formarsi code interminabili, il progetto fallisce.