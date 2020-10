Dalla Finlandia arriva il carburante per salvare le auto diesel

editato in: da

Neste si occupa di combattere il cambiamento climatico e promuovere l’economia circolare. L’azienda aiuta i trasporti e le città e vuole rendere ogni attività più sostenibile. Si tratta del più grande produttore mondiale di diesel rinnovabile e carburante per jet rinnovabile raffinato da rifiuti.

L’azienda si occupa di soluzioni rinnovabili anche per le industrie. Nel 2020 Neste si è classificata al 3° posto nella classifica Global 100 delle aziende più sostenibili al mondo. Il suo grande obiettivo è diventare leader globale nelle soluzioni rinnovabili e circolari. La società aiuta i clienti a ridurre le emissioni di gas serra.

Neste MY Renewable Diesel è il nuovo carburante che arriva dalla Finlandia, composto al 100% da materie prime rinnovabili, produce fino al 90% in meno di emissioni di gas serra durante il ciclo di vita del combustibile rispetto al diesel fossile. È completamente compatibile con tutti i motori diesel e l’infrastruttura di distribuzione del carburante diesel, dalla raffineria alle stazioni di servizio e agli utenti finali. La tecnologia NEXBTL utilizzata per la raffinazione di Neste MY Renewable Diesel è un’innovazione sviluppata e brevettata da Neste.

Neste MY Renewable ha la stessa composizione chimica del diesel fossile, il carburante è quindi un sostituto immediato quindi del diesel fossile, può essere miscelato in qualsiasi rapporto con diesel fossile o utilizzato puro. Non contiene alcuna impurità, per questo è in grado di bruciare con la massima efficienza. L’elevato numero di cetano garantisce una combustione efficiente e pulita, e questo mantiene anche il motore più sano.

Il nuovo carburante di Neste è adatto per condizioni climatiche anche molto fredde (fino a -34° C). Le sue prestazioni a freddo sono migliori di quelle del diesel fossile. MY Renewable Diesel può essere conservato anche per lunghi periodi di tempo senza deterioramento della qualità o accumulo di acqua. Questo può portare a notevoli risparmi nei costi del carburante.

Anche i costi di manutenzione sono inferiori. Il diesel a combustione pulita mantiene puliti i filtri e i veicoli funzionano in modo efficiente. A differenza di altri combustibili diesel, Neste MY Renewable Diesel non produce odori. Nel 2019, i prodotti rinnovabili di Neste hanno aiutato i clienti a ridurre le emissioni di gas serra per un totale di 9.6 milioni di tonnellate. Il nuovo carburante dell’azienda finlandese si differenzia dagli altri sia per la quantità totale di emissioni generate durante il ciclo di vita sia per il modo in cui le emissioni sono distribuite tra le diverse fasi del ciclo di vita.

MY Renewable Diesel è oltretutto una soluzione conveniente per ridurre le emissioni locali legate al traffico e migliorare la qualità dell’aria nelle aree urbane.