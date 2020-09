Il figlio di Schumi scende in pista con la Ferrari F2004 del padre

editato in: da

Il Gran Premio del Mugello segna una tappa importantissima per la Scuderia Ferrari, una giornata speciale per festeggiare quella che sarà la millesima gara mondiale corsa dal Cavallino Rampante, un traguardo da record. Tante le iniziative organizzate per le celebrazioni.

Come abbiamo visto nei giorni scorsi infatti, per onorare questa ricorrenza unica, la Casa di Maranello ha pensato innanzitutto ad una livrea celebrativa. Le SF1000 per tutto il fine settimana toscano saranno color amaranto, la tonalità di rosso della prima Ferrari, la 125 S, e la stessa con la quale le prime monoposto di Formula 1 di Ferrari, le 125 F1, scesero in pista nel Gran Premio di Monaco il 21 maggio 1950.

Ma non è tutto, ci penserà il “piccolo Schumi” a regalarci forti emozioni, scendendo in pista per un’esibizione con una vettura molto speciale. Mick Schumacher, oggi grande pilota in Formula 2, guiderà la F2004 con cui il padre dominò il Mondiale di Formula 1 del 2004. Il giovane cresciuto nella Ferrari Academy, oggi dalle 13.40 offrirà un meraviglioso spettacolo, guidando la monoposto con cui Michael Schumacher conquistò uno dei suoi sette titoli Mondiali. Sarà una grandissima emozione veder tornare uno Schumacher seduto in una delle monoposto più iconiche di Ferrari.

Un omaggio non solo al 1000esimo GP del Cavallino Rampante, ma anche al grandioso Schumi, purtroppo vittima di un grave incidente sulle piste da sci avvenuto nel 2013; le sue condizioni sono mantenute con gran riserbo dalla famiglia, che da quel momento gli è sempre stata estremamente vicina nelle cure. Quanti di noi vorrebbero vedere il figlio della “leggenda” correre in Formula 1, sulle orme del padre? Per ora Mick se la sta cavando benissimo in Formula 2, ma sembra che il suo futuro sia già scritto.

Oggi le monoposto correranno al Mugello, uno degli appuntamenti più sentiti del GP; le celebrazioni vedranno tante piccole iniziative speciali, Mick Schumacher in pista con la monoposto del padre, Leclerc e Vettel guideranno l’auto con una livrea speciale, di un colore rosso più scuro, e non è tutto. Vedremo anche un casco speciale in testa al pilota monegasco, in cui appariranno tanti riferimenti al 1000° GP della storia della Scuderia Ferrari. Siamo pronti quindi per vedere una delle gare più emozionanti del Gran Premio 2020.