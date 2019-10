Fiat Panda da record: 100mila auto vendute nel 2019

editato in: da

Il mercato auto italiano vede ancora Fiat Panda al primo posto per il numero di unità vendute ogni anno.

Il 2019 non è da meno, fino ad oggi infatti la piccola vettura della Casa di Torino continua a toccare cifre da record. La segmento A del brand mantiene la sua leadership e ha concluso anche il mese di settembre con dei numeri sorprendenti, vendendo ben 9.183 unità. Una nota negativa, sembrerà strano, c’è anche per Panda. In una situazione di crisi che vede tutto il mercato automobilistico in calo oggi, anche la piccola del marchio torinese è stata colpita, rispetto allo stesso mese dello scorso anno infatti le vendite sono diminuite del 6.3% anche per Fiat Panda.

Questo non scoraggia comunque la sua voglia di mantenere il primato, e le vendite del mese di settembre hanno già permesso all’auto di superare la quota di 100mila unità vedute in tutto in Italia dall’inizio del 2019. Più precisamente infatti dal mese di gennaio fino al 30 settembre in Italia la Fiat Panda ha venduto complessivamente 106.000 unità nel Bel Paese. Rispetto allo stesso periodo del 2018 (gennaio – settembre) in cui le unità vendute erano poco più di 88mila, la crescita percentuale è quindi del 19%, niente male. Quindi, nonostante il mese di settembre di quest’anno non sia stato brillante come quello del 2018, complessivamente ad oggi possiamo parlare esclusivamente di trend positivo per la piccola vettura di successo del brand torinese.

Grande nota di merito anche alla Panda alimentata a GPL, che rispetto allo scorso anno ha raddoppiato il numero di unità vendute, arrivano a toccare quota 16.000. Fiat Panda, che presto arriverà anche nella sua versione elettrica, quindi continua a mantenere il suo primato e ad essere l’auto più venduta in Italia, con anche parecchio distacco dai numeri delle concorrenti. A seguire c’è la Lancia Ypsilon che procede nel suo buon momento, arrivando a quota 45mila unità vendute da gennaio a settembre 2019 (notevole comunque il divario con Panda).

La Renault Clio si piazza sul terzo gradino del podio, raggiungendo quota 34mila unità vendute fino ad oggi. Rispetto all’anno scorso è in netto calo (del 15%) e rispetto a Panda i modelli sul mercato sono molto meno della metà, ma conquista comunque un’ottima posizione in Italia, è una delle preferite. Seguono poi Jeep Renegade, Dacia Duster e un altro modello della Casa torinese, Fiat 500X, il terzo modello più venduto tra quelli prodotti in Italia. La classifica si conclude poi con Citroen C3, Volkswagen T-Roc, Dacia Sandero e Fiat 500.