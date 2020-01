Fiat Ducato premiato per il 13esimo anno consecutivo

editato in: da

Per il tredicesimo anno di fila Fiat Professional Ducato è stato nominato Best Motorhome Base Vehicle 2020 dai lettori della rivista specializzata tedesca Promobil, per una volta ancora il veicolo commerciale della Casa di Torino ha confermato la sua leadership nel settore.

Il modello continua a dominare il mercato europeo con la maggioranza assoluta di autocaravan realizzati su base Ducato. Il veicolo è stato realizzato per la prima volta nel 1981 nello stabilimento Sevel che si trova in Val di Sangro, non ha mai smesso di essere prodotto da quel momento. Negli ultimi dieci anni Ducato è stato scelto da ben più di 500.000 famiglie in tutto in Europa come base per i loro camper. La nuova gamma di motori e l’inedito cambio automatico 9Speed sono gli elementi più apprezzati di Ducato.

La lunga serie di premi internazionali di Ducato quindi continua e per la tredicesima volta consecutiva, come abbiamo detto, il veicolo professionale di Fiat supera tutti i suoi concorrenti e vince il titolo di Miglior Base per i Camper 2020. Il riconoscimento è stato assegnato, come di consueto, dai lettori della rivista tedesca Promobil, un importante punto di riferimento nel settore dei veicoli ricreazionali da ormai più di 25 anni.

La nuova trasmissione automatica 9Speed assicura un’esperienza di guida rilassata e piacevole, migliorando le prestazioni e ottimizzando i consumi. Oggi la gamma di motori si rinnova e propone un Euro 6d-TEMP a gasolio da 2.3 litri, capace di garantire alte prestazioni e comfort, con quattro declinazioni di potenza: 120, 140, 160 e 180 cavalli.

Ogni motore è dotato della tecnologia Multijet 2, presenta specifiche caratteristiche costruttive, come il design del turbocompressore, dei pistoni e della fluidodinamica. Su Ducato sono disponibili i più avanzati sistemi di assistenza alla guida, sospensioni specifiche per i camper e una lunga serie di contenuti che garantiscono il massimo del comfort.

Ducato base camper di Fiat Professional è davvero Leader in Freedom e la sua leadership è testimoniata da uno straordinario palmares di premi internazionali. Tra l’altro Fiat Professional è l’unico brand ad avere al suo interno un team dedicato che può vantare una profonda conoscenza del mondo dei Veicoli Ricreazionali, ‘certificata’ dal logo “Fiat Professional For Recreational Vehicles”.