Fiat nel 2022 è leader indiscusso nelle vendite

Fonte: iStock FIAT chiude il 2022 con oltre 1,2 milioni di vetture immatricolate in tutto il mondo. Molto bene la 500e

Un 2022 da incorniciare, quello che si è appena chiuso per FIAT. Nonostante gli ultimi anni tormentati, lo storico produttore italiano ha fatto registrare dati di vendita molto importanti che lo proiettano tra i maggiori produttori del Vecchio Continente.

Un risultato frutto di una strategia commerciale differenziata, che ha permesso al costruttore di Torino di affermarsi sui mercati più disparati. La disponibilità di una gamma ampia e variegata, infatti, ha consentito a FIAT di affermarsi tanto in Europa (Italia in testa) quanto al di là dell’oceano (in particolare in Brasile). Nel corso del 2022, FIAT ha immatricolato oltre 1.2 milioni di vetture in tutto il mondo (dato aggregato per FIAT, Abarth e Fiat professional), diventando così il primo marchio del Gruppo Stellantis per numero di auto vendute.

FIAT: le vendite 2022 in Europa

FIAT conferma la propria leadership continentale nel segmento delle citycar. Il marchio italiano, da sempre tra i principali protagonisti del mercato europeo delle compatte, fa la “voce grossa” sia tra le auto con motore endotermico, sia nel segmento delle auto alimentate a batteria.

In ambedue i casi, è la FIAT 500 a far registrare i dati di vendita migliori. La 500e, versione elettrica dell’iconica vettura targata FIAT, ha immatricolato 66mila esemplari in tutta Europa (su un totale di 120 mila a livello globale). Numeri che la proiettano in vetta alla classifica delle auto elettriche più vendute in Italia, al secondo posta in Spagna e terzo posto in Germania. Inoltre, è il terzo BEV più venduto nei 10 principali mercati europei ed è il veicolo elettrico più venduto del Gruppo Stellantis. E proprio grazie alle sinergie di gruppo, FIAT sarà in grado di lanciare altri quattro nuovi prodotti a trazione elettrica nel corso del 2023.

Se dall’elettrico passiamo all’endotermico, è di fatto impossibile non citare anche la Panda. La storica compatta FIAT occupa la seconda posizione tra le citycar più vendute in Europa, proprio alle spalle della 500. I due modelli insieme hanno raggiunto nell’anno una quota di mercato del 43,8%, riaffermando la leadership europea di FIAT in questo particolare segmento di mercato.

I risultati di FIAT nel resto del mondo

Se in Europa Fiat è tra i migliori marchi in termini di vendite assolute, in Sud America il marchio di Torino sembra non avere avversari. In Brasile, ad esempio, è leader assoluto di mercato, con poco meno di mezzo milione di veicoli immatricolati (430.000 a esser precisi, con una quota di mercato che si attesta al 21,9%). Nello stato Verdeoro, FIAT ha conquistato una fetta di mercato del 24,7% nel segmento delle utilitarie, quasi il 50% tra i pick-up e 37,1% nella categoria dei furgoni. FIAT Strada è il modello più venduto in assoluto, mentre il Toro è il pick-up più venduto della sua categoria. Buone performance anche per il SUV compatto Pulse, che ha superato le 50 mila immatricolazioni nell’anno.

Ottimi risultati anche nel mercato MEA (Middle-East e Asia), in particolare in quello turco. Qui FIAT è, per il quarto anno consecutivo, il marchio più venduto in assoluto con un quota di mercato del 18,7%. Merito anche dell’ottima performance della Tipo, la più venduta del suo segmento (con una quota superiore al 50%) e auto più venduta in Turchia nel corso del 2022.