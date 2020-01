Festival di Sanremo, Suzuki è partner ufficiale

editato in: da

Ci sarà anche una protagonista giapponese, sul palco dell’Ariston.dal 4 all’8 febbraio prossimi. Ovviamente, non ci riferiamo a una cantante o una boy band nipponica invitati da Amadeus come ospite d’eccezione per una delle serate della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Parliamo invece di Suzuki, selezionato come “fornitore” ufficiale di automobili per il Festival di Sanremo 2020. Il produttore nipponico approfitterà dal Palco dell’Ariston e della visibilità che l’evento offre – uno dei più seguiti e amati dal pubblico italiano – per presentare al grande pubblico la sua linea ibrida, lanciata sul mercato nella seconda metà del 2019 e protagonista di grandi performance di mercato.

Come spiegano dalla filiale italiana di Suzuki, l’esser stati scelti come auto ufficiale del Festival di Sanremo 2020 è “motivo di grande orgoglio e di prestigio e, allo stesso tempo, una straordinaria opportunità di Brand Exposure”. Come detto, infatti, il Festival della canzone italiana è tra gli eventi TV più seguiti nel nostro Paese e, allo stesso tempo, garantisce una grande esposizione anche su social e altri mezzi di comunicazione. Insomma, la vetrina ideale per mostrare le peculiarità dei tre modelli ibridi Ignis, Swift e Baleno.

Suzuki, inoltre, sarà protagonista assoluta anche a Casa Sanremo, dove la casa produttrice giapponese avrà la sua hospitality dedicata. Allestita per l’occasione nel Palafiori della cittadina costiera ligure, Casa Sanremo è destinata a diventare il cuore pulsante delle serate sanremesi nel corso del Festival, con showcase e party animati da concerti e dj set con gli animatori e i conduttori di Radio2. Non mancheranno poi collegamenti in diretta con telegiornali e altri programmi TV, radio e digital targati Rai, che offriranno una copertura completa e approfondita dell’evento.

Le tre auto della gamma ibrida di Suzuki, inoltre, prenderanno parte anche alla manifestazione crossmediale “Tra palco e città”, che catapulterà il Festival fuori dal palcoscenico dell’Ariston e lo farà arrivare tra le strade del centro città. Grazie all’evento, la strada che collega il Teatro Arispon con il Palafiori verrà trasformata in una lunghissima passerella che, passando per Piazza Colombo, porterà intrattenimento e musica tra le migliaia di turisti che, ogni anno, affollano il centro di Sanremo.