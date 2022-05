La festa più attesa per i 100 anni di Moto Guzzi

Dopo oltre dodici mesi, a causa delle restrizioni che nel 2021 impedirono di festeggiare il secolo di Moto Guzzi, torna a Mandello del Lario un appuntamento tanto atteso dagli appassionati alle due ruote. Il fine settimana dall’8 all’11 settembre sarà un appuntamento irrinunciabile per ogni fan del marchio dell’Aquila e per ogni amante del motociclismo e delle belle moto. Sarà una manifestazione particolare in quanto ricorrerà il centenario dalla fondazione della casa produttrice lariana.

Nel secondo fine settimana di settembre, il piccolo gioiellino del Lago di Lecco diventerà il centro mondiale della passione motociclistica, poichè il brand rappresenta un patrimonio di storia, tecnologia, stile e fascino che non ha eguali, in grado di coinvolgere ed emozionare trasversalmente ogni generazione.

Per una ricorrenza così importante l’appuntamento sarà doppio: dopo undici anni dall’ultima edizione tornano infatti le GMG – Giornate Mondiali Guzzi e si affiancano al “Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi”.

Eventi memorabili

Due eventi spettacolari che promettono una serie di lunghi eventi memorabili in un weekend che si annuncia unico, per festeggiare degnamente cento anni di una meravigliosa storia, fatta di motociclette belle e appassionanti che celebrano il rito della passione per il marchio tanto nella storica fabbrica, quanto nell’intera Mandello del Lario.

Le GMG, “Giornate Mondiali Guzzi” e il “Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi del Centenario” (con il museo riaperto da poche settimane), saranno il richiamo naturale e irresistibile per ogni appassionato di questo marchio che non vorrà opporre alcuna resistenza al ritorno della propria Moto Guzzi, di ogni epoca, verso quella riva del lago di Lecco che l’ha vista nascere e dove si concentreranno i festeggiamenti con un ricco calendario di eventi che avranno inizio a partire da giovedì 8 settembre.

Moto Guzzi, il Made in Italy nel mondo

Moto Guzzi è un marchio storico dell’industria motociclistica italiana, ora appartenente al gruppo Piaggio. Nata a Genova il 15 marzo 1921, è la più antica casa produttrice di motociclette in Europa. Fondata da tre aviatori, reduci dalla Prima guerra mondiale, Carlo Guzzi, Giorgio Parodi e Giovanni Ravelli, Guzzi rappresenta un marchio destinato a fare la storia delle due ruote grazie ad uno stile tutto italiano che ancora oggi, a quasi un secolo di distanza, continua a regalare forti emozioni.

Nel 1950 viene inaugurata la sede di Mandello del Lario un’avvenieristica Galleria del Vento, che oggi viene utilizzata per ottenere una significativa riduzione del coefficiente di resistenza aerodinamico incrementando così la velocità massima. Negli anni a venire, il cuore pulsante dell’aquila del Lario non ha mai smesso di battere e nel marzo 2006, sul circuito di Daytona, Gianfranco Guareschi centra una storica doppietta con due vittorie nella Battle of Twins. Un successo che si ripete che nel 2007, sempre con Guareschi, sempre con la sua fedele motocicletta. Sulla scia dei successi d’oltre oceano, l’anima sportiva dell’aquila lariana si incarna in nuovi modelli come la 1200 Sport, la Griso 8V, la Bellagio e la potente Griso 1200 8V.

L’azienda si identifica quindi come eccellenza del Made In Italy in giro per il mondo, grazie ai milioni di appassionati che possiedono un’esemplare realizzato dalla casa lariana ed alla qualità dei materiali utilizzati. Ne sono un esempio i diversi successi conquistati in tutti i cinque continenti, alcuni dei quali descritti precedentemente.