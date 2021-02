La Ferrari torna a Le Mans con la nuova hypercar

editato in: da

90 anni di Ferrari: in mostra a Maranello le auto più belle

Il grande ritorno di Ferrari, è proprio di questo che oggi parliamo. È arrivata finalmente la conferma di una notizia che noi speravamo si ufficializzasse ormai da anni. Appassionati del Cavallino Rampante udite, udite: la Ferrari torna nuovamente a Le Mans.

Il nostro più grande desiderio è realtà, gareggerà ai massimi livelli con Peugeot, Audi, Porsche e Toyota. Il grande obiettivo è vincere, e i tifosi non vedono l’ora di poter vivere una strepitosa vittoria nella corsa a ruote coperte più celebre e prestigiosa al mondo. Sono passati tanti, tantissimi anni dall’ultima presenza di Ferrari a questa competizione Endurance, è esattamente dal 1973 che non vediamo più la Casa di Maranello a Le Mans.

E facendo eccezione per le classi GT (in cui regolarmente corre) l’ultima affermazione risale a una data ancora più lontana, il 1965. È stato John Elkann, presidente della Ferrari, a ufficializzare la notizia, con grandioso entusiasmo: “In oltre 70 anni di corse, in pista in ogni angolo del mondo, abbiamo portato le nostre automobili a ruote coperte a vincere ovunque, esplorando soluzioni tecnologiche sempre all’avanguardia. Innovazioni che nascono dalla pista e rendono straordinaria ogni vettura stradale prodotta a Maranello. Con il nuovo programma Le Mans Hypercar la Ferrari ribadisce ancora una volta il suo impegno sportivo e la determinazione ad essere protagonista nei maggiori eventi motoristici mondiali”.

Jean Todt, presidente FIA, dichiara: “L’annuncio dell’impegno della Ferrari per il Campionato Mondiale Endurance FIA grazie al progetto Le Mans Hypercar dal 2023 è una grande notizia per la FIA, per l’ACO (Automobile Club de l’Ouest) e per il mondo del motorsport in generale. Credo nel concetto di Hypercar stradali che competono nel WEC e nella 24 ore di Le Mans, non vedo l’ora di vedere questo leggendario marchio intraprendere il suo ambizioso progetto”.

E infine i commenti del presidente dell’ACO, Pierre Fillon, anche lui soddisfatto di questa grandiosa novità: “Oggi è un grande giorno per le gare endurance, la Ferrari sta tornando a competere ai massimi livelli alla 24 ore di Le Mans e nel WEC, il campo delle Hypercar promette battaglie epiche! Nel 2023 molti costruttori che si sono già uniti a noi faranno tutto il possibile per vincere la gara nell’anno del suo centenario. Questa è un’ottima notizia per una disciplina la cui regola di base è quella di costruire un futuro luminoso”.