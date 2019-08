Ferrari Store City Race, a Milano riapre il villaggio della Rossa

editato in: da

Si accende la grande passione per Ferrari a Milano in occasione delle due giornate del Gran Premio di Monza.

Infatti dal 6 all’8 settembre si disputerà la gara nel circuito brianzolo vicino al capoluogo e così, per tutti gli appassionati e innamorati del brand che fa scalpitare i cuori in tutta Italia, verrà aperto il mitico villaggio dedicato alla Rossa più famosa del mondo. Di cosa stiamo parlando? Del Ferrari Store City Race, che dedicherà al Cavallino Rampante tante attività e iniziative, già tutte in programma per quelle giornate.

Nel centro di Milano quindi vedremo riaprire i battenti di questo vero e proprio Village a tema, che si trova in via Berchet e che accoglie tutti gli amanti del brand di supercar italiane più noto del pianeta. Un luogo all’insegna del divertimento e della vera passione per il motorsport e le auto di Ferrari, con tantissime novità per tutti i tifosi di qualsiasi età, dai più piccini agli adulti, che sicuramente non si perderanno almeno un tour del Ferrari Store City Race in occasione delle giornate dal 6 all’8 settembre, in concomitanza con il Gran Premio di Monza.

Da venerdì a domenica saranno organizzati un’infinità di incontri, simulazioni di racing e sessioni di training per far vivere a tutti i ferraristi delle giornate da veri e propri campioni, di quelle che non si dimenticano facilmente. Saranno moltissime anche le iniziative pensate e offerte per i più piccoli, vedremo infatti differenti mini circuiti in cui potranno guidare, videogiochi e workshop creativi. E quest’anno verrà allestita anche un’esposizione esclusiva che porterà lo spirito racing di Ferrari proprio nel cuore del capoluogo lombardo, nella vicina Galleria Vittorio Emanuele II.

La febbre per il Gran Premio di Formula 1 di Monza quindi sale e manca davvero poco, il week end dal 6 all’8 agosto sarà completamente all’insegna della Ferrari e della Formula 1. Siamo in trepidante attesa del ritorno nei pressi del Duomo del Ferrari Store City Race che aprirà proprio nei giorni del GP in via Berchet, non vediamo l’ora. Non ci resta che aspettare ancora un po’ per vedere lo spirito Ferrari tutto concentrato in questo formidabile villaggio.