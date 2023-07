La Ferrari che ha vinto a Le Mans torna in pista a Monza: orari in Tv

Fonte: ANSA 6h Monza: gli orari e le dirette TV

Dopo aver trionfato alla 24 Ore di Le Mans, la Ferrari 499P torna in pista per un nuovo appuntamento del FIA World Endurance Championship che fa tappa a Monza per una delle gare più attese dell’intera stagione.

Sul circuito brianzolo i tifosi potranno ammirare per la prima volta dal vivo la Rossa che ha trionfato sul Circuit de la Sarthe per una prova di 6 ore che promette spettacolo in tutte le classi, comprese LMP2 e LMGTE AM.

La hypercar Ferrari è sempre più vicina alla Toyota che si trova in testa alla classifica generale con 18 punti di vantaggio. Nella Classe LMP2, invece, sono 4 i punti che separano il Team WRT dai vincitori di Le Mans. Per quanto riguarda la classe LMGTE, al primo posto troviamo Corvette Racing che si presenta all’appuntamento brianzolo con 133 punti, il frutto di 3 vittorie e un secondo posto.

C’è grande attesa anche per il debutto della Porsche 963 della Proton Competition affidata al due volte campione del mondo LMGTE Pro Gianmaria Bruni, pilota romano che correrà in equipaggio insieme a Harry Tincknell e Neel Jani.

A sfidarsi sull’asfalto dell’Autodromo di Monza sono 36 vetture, chiamate ad affrontare i 5.793 chilometri della pista brianzola, dove il 60% del giro viene percorso con l’acceleratore completamente aperto e le hypercar arrivano a raggiungere anche la velocità di 318 chilometri all’ora.

Dove vedere la 6h di Monza in diretta TV e streaming

Il fine settimana della 6 ore di Monza inizia a partire da venerdì 7 luglio, il giorno dedicato alle prime due sessioni di prove libere. La terza sessione è prevista il sabato e precede le qualifiche ufficiali, con la gara fissata per domenica. Il Mondiale Endurance è visibile su Eurosport al canale 211 di Sky, su Discovery+ e sul nuovo sito fiawec.tv che mette a disposizione anche il livetiming.

Le sessioni del FIA WEC e le prime due prove libere non vengono trasmesse in diretta televisiva ma possono essere seguite attraverso il livetiming in streaming. La copertura TV inizia dalla terza sessione di prove libere e comprende, ovviamente, anche le qualifiche ufficiali e la gara.

FIA World Endurance Championship: gli orari delle dirette

Venerdì 7 luglio

ore 11.30: Prove Libere 1

ore 16.40: Prove Libere 2

Sabato 8 luglio

ore 10.45: Prove Libere 3

ore 14.40: Qualifiche

Domenica 9 luglio

ore 12.30: Gara

Le previsioni di gara

L’attesa più grande è per le Hypercar Ferrari gestite da AF Corse per il duello con la Toyota GR010 Hybrid, chiamata a riscattarsi dopo Le Mans. Sono pronte a darsi battaglia anche le LMDh di Porsche e Cadillac, così come Peugeot e Vanwall. Quello di Monza è il quinto appuntamento del 2023: nella gara inaugurale, la 1000 miglia di Sebring, nella categoria Hypercar ha trionfato la Toyota Gazoo Racing che si è ripetuta anche nelle due gare successive, vincendo la 6 Ore di Portimao e la 6 Ore di Spa-Francorchamps. Trionfo Ferrari alla 24 Ore di Le Mans, con il team AF Corse che si è imposto sul circuito francese grazie alle straordinarie prove offerte da Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Un successo storico per la Casa del Cavallino Rampante, arrivato a 50 anni di distanza dall’ultima volta.