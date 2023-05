Ferrari e Lamborghini in prima linea per l’Emilia Romagna

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: ANSA Un milione di euro per l'Emilia Romagna da parte di Ferrari e Lamborghini

Automobili Lamborghini ha aderito a “Un aiuto per l’Emilia Romagna”, donando un milione di euro alla Regione recentemente colpita dall’alluvione. La Casa automobilistica ha anche deciso di cancellare tutte le celebrazioni del 60° Anniversario del brand previste per il mese di maggio.

La donazione di Lamborghini

L’azienda ha quindi voluto rispondere ai terribili avvenimenti che hanno devastato la Regione negli ultimi giorni con un importante e concreto aiuto, aderendo al progetto “Un aiuto per l’Emilia Romagna”. Si tratta in particolare di una raccolta fondi promossa dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile.

I soldi raccolti dall’azienda saranno devoluti, con il coordinamento degli Enti locali, a sostegno delle comunità colpite dall’alluvione, con un’attenzione particolare ai progetti di recupero ambientale dovuti al dissesto idrogeologico. Lamborghini ha deciso anche di annullare le celebrazioni relative al 60° anniversario del marchio che si sarebbero dovute svolgere in questi giorni, a partire da oggi 24 maggio, fino a domenica 28.

L’evento 60° Anniversario Giro, previsto in partenza in Piazza del Popolo a Roma con arrivo in Piazza Maggiore a Bologna, è stato cancellato, insieme a tutte le attività ad esso collegate.

Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, ha dichiarato: “Lamborghini è da sempre attenta e sensibile al territorio che la ospita. Attraverso questo gesto concreto vogliamo esprimere la nostra solidarietà e vicinanza nei confronti delle comunità interessate da questa emergenza ambientale”.

Sull’annullamento degli eventi in programma ha aggiunto: “Eravamo ormai pronti a dare inizio alle celebrazioni del 60° anniversario ma non potevamo ignorare questa tragedia che ci tocca da vicino perché affligge direttamente le famiglie di alcuni colleghi e colpisce la Regione che la nostra azienda chiama casa”.

La donazione di Ferrari

Anche Ferrari ha deciso di sostenere la comunità locale dell’Emilia Romagna, colpita dall’alluvione, con la somma di un milione di euro, aderendo alla raccolta fondi regionale. Anche in questo caso i fondi saranno utilizzati a favore della popolazione locale colpita in questi giorni dall’alluvione. “Nei momenti di difficoltà il posto di Ferrari è sempre stato accanto alla propria comunità”, ha dichiarato Benedetto Vigna, CEO di Ferrari. “Abbiamo voluto dare una risposta concreta e immediata ai bisogni più urgenti della popolazione dell’Emilia Romagna, provata da un grave disastro ambientale. Con il coordinamento delle Autorità locali, a cui va il nostro sentito ringraziamento per il loro instancabile lavoro in queste ore, questi aiuti potranno portare conforto e un segno tangibile della solidarietà di tutta la famiglia Ferrari”.

L’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna ha ucciso 14 persone e causato danni per miliardi, per questo arrivano parecchie raccolte fondi per aiutare le popolazioni alluvionate e in soccorso degli emiliani si sono mosse istituzioni, aziende e privati cittadini.

Praticamente tutte le attività produttive del territorio sono state colpite dalla tragedia, come anche il mondo delle corse. E infatti, come abbiamo visto la scorsa settimana, il Gran Premio dell’Emilia Romagna che si sarebbe dovuto disputare dal 19 al 21 maggio nell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è stato annullato.

La decisione è arrivata poche ore prima dell’inizio delle prove, erano tanti i tifosi che avevano ovviamente già comprato il biglietto, circa 162.000 in tutto, ma oggi possono fare la richiesta di rimborso. I biglietti possono essere trasformati in buoni utili per l’evento sportivo che si terrà nel 2024 oppure possono essere rimborsati secondo le modalità che verranno comunicate via mail. Sul sito dell’Autodromo di Imola ci saranno tutte le informazioni a riguardo.