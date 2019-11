Ferrari F2002, all’asta il motore leggendario dell’auto di Schumacher

editato in: da

Non credo ci sia qualcuno al mondo che non ricordi la Ferrari F2002, la monoposto eccezionale che ha portato Michael Schumacher a vincere il quinto dei suoi sette titoli mondiali in Formula 1. La notizia è che l’auto e il suo cuore pulsante verranno venduti all’asta proprio oggi 30 novembre da RM Sotheby’s.

In questo momento così unico e ricco di ricordi, la Casa d’Asta ha rilasciato anche un video che mostra le immagini del momento in cui Schumi guidava la sua F2002 e anche quelle del test che il figlio Mick ha fatto con la stessa monoposto a Fiorano. Mick Schumacher oggi è pilota di Formula 2 e campione della Formula 3 Europea 2018. Il leggendario V10 della Ferrari F2002 di Michael Schumacher ancora oggi, nella storia della Casa del Cavallino Rampante, occupa un posto molto speciale dei cuori dei tifosi.

Questo motore così noto ed emozionante viene venduto all’asta in una vendita all’incanto esclusivamente online, che si terrà fino a lunedì 2 dicembre, tenendo alta la tensione di tutti gli appassionati. Il motore v10 della Ferrari F2002 che è in vendita è proprio il Tipo 051/ B/C V10 del 2002, quello montato sulla macchina di Schumi. È stato il genio di Paolo Martinelli a rendere possibile la realizzazione di questo motore eccezionale, un 3.0 litri aspirato che si stima riesca a sfoderare la potenza strabilianti di circa 835 cavalli ad un incredibile regime di rotazione di 17.800 giri/minuto, in grado di emettere un sound che fa venire la pelle d’oca ai tifosi, uno dei suoni più caratteristici e indimenticabili che un motore di Formula 1 abbia mai emesso.

Le offerte per questo cuore pulsante al momento, secondo quanto fa sapere la Casa d’Aste RM Sotheby’s, si aggirano attorno ai 70.000 dollari ma le stime parlando di un valore di vendita che supererà almeno i 90.000. Un prezzo che vale assolutamente questo V10 unico al mondo, una leggenda della storia di Maranello che va a costare quindi meno della metà delle GT Ferrari più economiche. Sicuramente fa venire l’acquolina in bocca a tutti i collezionisti. Non dimentichiamo che la Ferrari F2002 è una delle monoposto più vincenti nella storia della Formula 1, con 14 vittorie su 15 gare disputate nel 2002 e la conquista di entrambi i campionati del mondo.